Ethan Nwaneri saat ini tak bisa mengeluhkan kurangnya waktu bermain. Besar kemungkinan, pemain asal Inggris itu akan melampaui jumlah menit yang ia catatkan selama masa peminjamannya sebelumnya di Olympique Marseille saat Borussia Dortmund menghadapi FK Sabah di Liga Champions pada Selasa malam. Ia hanya membutuhkan 17 menit lagi di Azerbaijan untuk mencapai 412 menit bermain bersama BVB, kali ini dalam delapan pertandingan, bukan sebelas.

Namun, tambahan 62 menit yang didapat pemain berusia 19 tahun itu dalam laga imbang 0-0 melawan Union Berlin nyaris tidak terjadi. Baru 14 detik pertandingan berjalan, Nwaneri melancarkan tekel dari samping terhadap mantan pemain Dortmund, Tom Rothe. Hanya empat detik kemudian, Daniel Schlager menghampirinya dan mengacungkan kartu merah. Namun, wasit menyadari kekeliruannya dan mengubah keputusan itu menjadi kartu kuning, sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, itulah kabar terbaik yang diberikan pemain sayap menyerang tersebut kepada BVB di ibu kota pada Sabtu. Pasalnya, larangan bermain di liga akibat kartu merah akan menjadi pukulan tambahan, mengingat Konstantinos Karetsas kemudian mengalami cedera dan akan absen cukup lama bagi Borussia.

Di Köpenick, Nwaneri menampilkan performa yang sudah beberapa kali ia perlihatkan bersama Dortmund: banyak terlibat dalam permainan dan cukup sering menyentuh bola, sesekali tampak berbahaya, tetapi biasanya kurang beruntung dalam aksi-aksinya, termasuk saat menyelesaikan peluang. Sejauh ini, catatan statistiknya hanya memuat satu assist pada kemenangan 3-2 di Hoffenheim saat debutnya, yakni aksi yang dinilai sebagai umpan gol sebelum Albian Hajdari mencetak gol bunuh diri.

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Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Ethan Nwaneri belum mencetak gol untuk BVB

Tentu saja, catatan itu terlalu sedikit bagi seorang pemain menyerang, sebagaimana 14 gol dalam delapan pertandingan Bundesliga dan Liga Champions juga terlalu sedikit bagi BVB. "Saat ini, ia hanya butuh satu momen yang bisa melepaskan beban, mungkin lewat sebuah gol," kata Lars Ricken pada akhir pekan.

Meski demikian, direktur olahraga Dortmund itu menilai penampilan Nwaneri "sejauh ini bagus" dan berharap sang pemain segera mengambil langkah penting agar lebih efektif dalam aksi-aksinya: "Kami akan membutuhkannya dan karena itu akan memberinya dukungan penuh, terutama sekarang ketika Karetsas akan kembali absen."

Teori Ricken soal perlunya satu momen pelepas beban mungkin ada benarnya. Pasalnya, beberapa situasi bisa saja berakhir berbeda bagi Nwaneri, yang mencatatkan menit bermain terbanyak ketiga di antara para pemain baru. Di Stuttgart, misalnya, ia mencetak gol dari posisi offside tipis. Sementara itu, gol salto yang ia buat saat menghadapi Bremen didahului peluit yang dibunyikan terlalu cepat untuk pemeriksaan VAR setelah dugaan pelanggaran Waldemar Anton terhadap Niclas Füllkrug. Dalam pertandingan yang sama, Nwaneri juga menciptakan peluang besar bagi Maximilian Beier pada babak pertama lewat umpan apik.

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Ethan Nwaneri juga menjadi korban permainan menyerang BVB yang mudah ditebak

Dalam penampilan mengecewakan melawan Bodö/Glimt (0-1) baru-baru ini pun, Nwaneri termasuk di antara empat pemain pengganti yang membuat performa Dortmund meningkat pada setengah jam terakhir. Namun, sundulannya saat bebas di depan gawang serta peluangnya setelah sepak pojok menjelang akhir laga semestinya bisa menghasilkan lebih banyak.

Pelatih Niko Kovac menyebut pemain pinjaman dari FC Arsenal itu "sangat bagus dalam bermain sepakbola" ketika berbicara tentang Nwaneri sekitar lima pekan lalu. Penilaian itu jelas benar: pemain yang sudah 18 kali membela tim nasional U-21 tersebut memiliki teknik dan penguasaan bola yang luar biasa. Namun, semua itu tak banyak berguna jika BVB terus menampilkan permainan menyerang yang biasa-biasa saja dan mudah ditebak, seperti yang terlalu sering mereka perlihatkan di bawah Kovac.

Di sepertiga akhir lapangan, Borussia masih kerap bergantung pada kualitas individu dan aksi perorangan untuk membongkar blok pertahanan rendah serta lini belakang yang tersusun rapat. Pola serangan terstruktur dan terkoordinasi yang melibatkan beberapa rekan setim nyaris tak terlihat. Jadi, ketika pemain seperti Nwaneri gagal melewati lawannya, serangan mereka pun cepat terhenti.

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Ethan Nwaneri sejauh ini belum benar-benar meyakinkan bersama BVB

Situasi ini bukan hanya membebankan tanggung jawab yang terlalu besar kepada para pemain menyerang untuk menentukan keberhasilan sebuah serangan. Karena sebagian besar aksi mereka memiliki peluang berhasil atau gagal yang hampir berimbang, kelemahan mereka pun menjadi terlihat. Nwaneri, misalnya, terlalu sering gagal menonjol dalam situasi satu lawan satu, kurang cepat, atau tidak cukup akurat dalam mengumpan.

Seperti Karetsas, Nwaneri juga terlihat lebih nyaman bermain di area antara sisi kanan dan tengah lapangan, terutama di tengah, ketimbang berperan sebagai pemain yang menjaga lebar serangan di dekat garis tepi. Sesekali ia bergerak ke area tersebut sesuai situasi, dan hal itu sedikit meningkatkan ketajamannya. Namun, struktur serangan Dortmund justru menuntut permainan lewat sayap, khususnya di kanan, dengan umpan silang sebagai salah satu pilihan.

Apakah Nwaneri mampu tampil efektif dalam skema ini dan mengakhiri paceklik golnya? Jawaban lebih lanjut akan muncul sebelum jeda internasional berikutnya pada pertengahan November. Jika ia terus tampil seperti sekarang, alasan untuk terus mengandalkannya semestinya makin berkurang, terutama jika mempertimbangkan masa depan Dortmund dan pembinaan pemain muda.

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Akankah Mathis Albert menjadi ancaman bagi Ethan Nwaneri?

Di Berlin, Kovac untuk pertama kalinya pada musim Bundesliga ini memainkan Mathis Albert yang berusia 17 tahun, selama 20 menit. Berdasarkan pengalaman dengan sang pelatih, keputusan itu memang tidak bisa ditafsirkan sebagai sinyal bagi pemain seperti Nwaneri. Namun, dalam 112 menit bermainnya di level profesional sejauh ini, Albert telah menunjukkan bahwa keberanian, dribel, dan kecepatannya bisa menghadirkan momen-momen yang kerap tidak dimiliki Borussia.

"Saya sangat, sangat puas dengannya. Ia akan sangat penting bagi kami dalam beberapa pekan dan bulan ke depan," kata Kovac tentang Nwaneri pada September. Tak diragukan lagi, pelatih asal Kroasia itu akan memberinya kesempatan lagi untuk membuktikan diri dalam waktu dekat. Yang masih belum jelas adalah kapan perkiraan Kovac tersebut akan terwujud.

Ethan Nwaneri: Sekilas perjalanan karier profesionalnya