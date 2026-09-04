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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Alasan tak biasa yang menunda dimulainya laga Al Hilal vs Al Shabab

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Momen aneh di Liga Roshn

Laporan media mengungkap penyebab tertundanya dimulainya laga derby Riyadh antara Al Hilal dan Al Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Laga tersebut sedianya dijadwalkan dimulai pada pukul sembilan malam waktu Makkah, namun tertunda selama beberapa menit, dalam situasi yang tidak biasa.

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Menurut yang diungkap jurnalis Saudi Nawaf Al Aqeel, wasit derby asal Argentina, Facundo Tello, menemukan masalah pada jaring gawang milik klub Al Shabab, dan meminta agar diperbaiki sebelum laga dimulai, yang membuat kick-off tertunda.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Saudi Pro League
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
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Al Hilal berupaya meraih kemenangan kelima secara beruntun, demi mempertahankan posisi puncak klasemen, di mana mereka kini menempatinya dengan koleksi 12 poin, unggul hanya melalui selisih gol atas Al Nassr yang berada di posisi kedua.

Di sisi lain, Al Shabab mencari kemenangan pertama pada musim baru Liga Roshn, di mana tiga laga pertama mereka berakhir imbang, sehingga menempati posisi ketiga belas di klasemen dengan koleksi 3 poin.

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