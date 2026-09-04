Laporan media mengungkap penyebab tertundanya dimulainya laga derby Riyadh antara Al Hilal dan Al Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Laga tersebut sedianya dijadwalkan dimulai pada pukul sembilan malam waktu Makkah, namun tertunda selama beberapa menit, dalam situasi yang tidak biasa.

Menurut yang diungkap jurnalis Saudi Nawaf Al Aqeel, wasit derby asal Argentina, Facundo Tello, menemukan masalah pada jaring gawang milik klub Al Shabab, dan meminta agar diperbaiki sebelum laga dimulai, yang membuat kick-off tertunda.

Al Hilal berupaya meraih kemenangan kelima secara beruntun, demi mempertahankan posisi puncak klasemen, di mana mereka kini menempatinya dengan koleksi 12 poin, unggul hanya melalui selisih gol atas Al Nassr yang berada di posisi kedua.

Di sisi lain, Al Shabab mencari kemenangan pertama pada musim baru Liga Roshn, di mana tiga laga pertama mereka berakhir imbang, sehingga menempati posisi ketiga belas di klasemen dengan koleksi 3 poin.