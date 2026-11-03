Tampaknya Real Madrid telah kembali ke performa terbaik mereka yang biasa. Setelah kemenangan telak 4-1 atas Sevilla, para pemain asuhan pelatih Jose Mourinho meningkatkan level penampilan mereka dan kini siap bersaing dengan Barcelona.

Real Madrid masih tertinggal tiga poin dari Barcelona di LaLiga, namun tim Kerajaan menyadari bahwa setiap kegagalan dari tim asuhan Hansi Flick dapat memberi mereka keunggulan di puncak klasemen.

Kebangkitan ini bersamaan dengan absennya Vinicius Junior dari susunan pemain inti Los Merengues akibat hukuman larangan bermain 4 pertandingan, serta munculnya Yan Diomande, yang menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim Kerajaan, sebagaimana diberitakan situs radio Spanyol "Cadena SER".

Apa yang akan terjadi ketika Vinicius kembali?

Setelah hukuman larangan bermain empat pertandingannya berakhir, pemain asal Brasil itu akan berusaha bergabung kembali ke susunan pemain inti yang menampilkan performa luar biasa selama ketidakhadirannya.

Hal ini dibahas dalam program "El Larguero" di radio Cadena SER, di mana mantan pemain Spanyol Alvaro Benito mendorong Vinicius Junior untuk kembali ke performa terbaiknya bersama anggota tim lainnya dengan mengatakan: "Bagi saya, persoalannya sangat sederhana. Dia pemain yang hebat, tetapi dia punya satu masalah: dia cenderung lengah secara defensif di sebagian besar durasi pertandingan".

Meski demikian, sang analis berpendapat bahwa Diomande juga tidak boleh dikesampingkan, mengingat awal musimnya yang gemilang, seraya menambahkan: "Saya lebih memilih mempertahankan Diomande atau memainkannya secara bergantian. Ada pertandingan di mana Guler bisa bermain di posisi gelandang bertahan ganda bersama Tchouameni untuk mengistirahatkan Bernardo".

Namun demikian, Alvaro Benito menilai bahwa Vinicius perlu lebih terlibat dalam tugas-tugas defensif jika ingin terus bermain untuk Real Madrid.

Ia menjelaskan: "Ketika setiap pemain menjalankan tugas defensifnya, yang merupakan hal yang masuk akal, kita hanya perlu melihat siapa yang memberikan performa terbaik dan serangan paling kuat di setiap pertandingan. Tetapi bagi saya, sudah lama saya tidak merasa bahwa segalanya berjalan dengan baik".

Pada saat itu, mantan pemain Real Madrid Rafa Alkorta mengingatkan Vinicius bahwa untuk bersaing dengan Diomande, ia harus mengerahkan usaha yang sama: "Diomande mencetak gol dan bekerja keras".

Sementara itu, Vinicius Junior mengabaikan tugas-tugas defensifnya, dan hal ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Real Madrid di masa lalu, dengan mengatakan: "Kita berbicara tentang pemain yang memiliki fisik yang luar biasa. Dia bagaikan sebuah mesin. Yang perlu ia lakukan hanyalah menghentikan bagian otaknya yang menyuruhnya berlari maju dan mundur. Bagi saya, ini termasuk hal yang akan sangat menguntungkannya. Bagaimana mungkin kita tidak berusaha membantunya keluar dari kondisinya saat ini? Semuanya bergantung padanya, dan saya punya keraguan serius akan kemampuannya melakukan itu".

Mengingat apa yang terjadi di musim-musim terakhir, di mana Vinicius sepenuhnya mengabaikan tugas-tugas defensifnya, sebagaimana diisyaratkan oleh mantan pemain Spanyol Jose Mari Bakero yang berkata: "Situasi ini bermula dari semakin berkurangnya izin bagi Vinicius untuk melakukan hal-hal yang sama sekali di luar konteks. Kini, dengan hadirnya Mourinho dan kartu merah ini, kita harus mempertimbangkan bahwa Vinicius telah membangun beberapa kebiasaan yang sangat tidak sehat selama beberapa tahun terakhir, dan hal ini tidak akan mudah karena itu sudah menjadi bagian dari sifatnya, sayangnya".

Alvaro Benito sependapat dengan pandangan ini, meyakini bahwa peristiwa-peristiwa terakhir juga tidak berpihak kepadanya, dan berkata: "Hal ini tidak akan mudah karena ia merasa dirinya tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari ketika ia sedang bersinar, meskipun lonjakan performanya yang sesungguhnya terjadi ketika ia bermain sebagai penyerang kedua di bawah kepemimpinan Ancelotti. Bahkan Arbeloa pernah mengatakan kepadanya bahwa ada pemain-pemain yang tidak seharusnya dibebani tugas defensif, karena itu ia perlu mengubah pola pikirnya agar bisa menjadi pemain yang dulu ia tampilkan".