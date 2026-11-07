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Alanyaspor vs. Trabzonspor: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 11 8 Nov 2026 - 10.30 GAIN Park Stadyumu

Di GAIN Park Stadyumu, Alanya, Alanyaspor menjamu Trabzonspor yang menempati peringkat ketiga klasemen Süper Lig. Bagi Trabzonspor, laga ini menjadi kesempatan untuk kembali ke jalur yang tepat setelah kemunduran di Conference League.

Alanyaspor tengah dilanda krisis. Dari lima pertandingan kompetitif terakhir, tim asuhan Joao Pereira hanya meraih satu kemenangan, itu pun dalam laga piala melawan tim dari divisi yang lebih rendah. Di liga, mereka baru saja menelan kekalahan telak 0-5 dari Gençlerbirliği.

Trabzonspor datang dengan perasaan campur aduk. Klub ini berada di peringkat ketiga Süper Lig, tetapi pada Kamis harus menelan kekalahan kandang 0-1 dari Freiburg di Conference League, yang mengakhiri rentetan kemenangan mengesankan mereka.

Kapten Mohamed Salah mengkritik diri sendiri setelah pertandingan melawan Freiburg dan menyerukan persatuan. Pelatih Thomas Reis menegaskan bahwa timnya menunjukkan respons yang baik pada babak kedua, tetapi kekalahan tetap tidak terhindarkan.

Bagi Trabzonspor, laga tandang ini menjadi kesempatan untuk segera melupakan kekalahan dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan dengan tim-tim papan atas klasemen. Semua informasi mengenai siaran pertandingan tersedia di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Alanyaspor dan Trabzonspor?

Alanyaspor memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 0-5 di kandang dari Gençlerbirliği di Süper Lig. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Kocaelispor dan 0-3 dari Fenerbahçe. Secara keseluruhan, Alanyaspor mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Trabzonspor mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terbaru, mereka kalah 0-1 dari Freiburg di Conference League. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Gaziantep FK dan kalah 3-4 dalam laga tandang melawan Rizespor. Trabzonspor mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Susunan pemain

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Performa terkini

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Rekor pertemuan

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Klasemen