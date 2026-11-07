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Super Lig
team-logoAlanyaspor
GAIN Park Stadyumu
team-logoTrabzonspor
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Alanyaspor vs Trabzonspor hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Alanyaspor vs Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Super Lig

Alanyaspor menghadapi Trabzonspor di Süper Lig. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Alanyaspor vs. Trabzonspor: Waktu kick-off

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Super Lig - Pekan 11
GAIN Park Stadyumu

Di GAIN Park Stadyumu, Alanya, Alanyaspor menjamu Trabzonspor yang menempati peringkat ketiga klasemen Süper Lig. Bagi Trabzonspor, laga ini menjadi kesempatan untuk kembali ke jalur yang tepat setelah kemunduran di Conference League.

Alanyaspor tengah dilanda krisis. Dari lima pertandingan kompetitif terakhir, tim asuhan Joao Pereira hanya meraih satu kemenangan, itu pun dalam laga piala melawan tim dari divisi yang lebih rendah. Di liga, mereka baru saja menelan kekalahan telak 0-5 dari Gençlerbirliği.

Trabzonspor datang dengan perasaan campur aduk. Klub ini berada di peringkat ketiga Süper Lig, tetapi pada Kamis harus menelan kekalahan kandang 0-1 dari Freiburg di Conference League, yang mengakhiri rentetan kemenangan mengesankan mereka.

Kapten Mohamed Salah mengkritik diri sendiri setelah pertandingan melawan Freiburg dan menyerukan persatuan. Pelatih Thomas Reis menegaskan bahwa timnya menunjukkan respons yang baik pada babak kedua, tetapi kekalahan tetap tidak terhindarkan.

Bagi Trabzonspor, laga tandang ini menjadi kesempatan untuk segera melupakan kekalahan dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan dengan tim-tim papan atas klasemen. Semua informasi mengenai siaran pertandingan tersedia di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Alanyaspor dan Trabzonspor?

Alanyaspor memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 0-5 di kandang dari Gençlerbirliği di Süper Lig. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Kocaelispor dan 0-3 dari Fenerbahçe. Secara keseluruhan, Alanyaspor mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Trabzonspor mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terbaru, mereka kalah 0-1 dari Freiburg di Conference League. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Gaziantep FK dan kalah 3-4 dalam laga tandang melawan Rizespor. Trabzonspor mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

ALS

ALS - Performa

ERZ
S0-0
FB
K3-0
KOB
K1-2
12B
M4-1
GEN
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TRS

TRS - Performa

BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
SCF
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Alanyaspor vs Trabzonspor

Manajer

  • J. Pereira

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Performa terkini

ALS

ALS - Performa

ERZ
S0-0
FB
K3-0
KOB
K1-2
12B
M4-1
GEN
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TRS

TRS - Performa

BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
SCF
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Rekor pertemuan

Head to Head

AlanyasporSeriTrabzonspor
1
2
2
Super Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
FT
Cup
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
0
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FT
Super Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FT
Super Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
4
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
3
FT
Cup
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
3
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112512+1328
M
M
M
M
M
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222513+1223
K
M
M
M
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
M
M
M
M
M
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
M
S
M
M
K
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
S
M
K
M
K
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
M
S
M
K
K
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
K
K
M
M
M
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
M
K
M
M
K
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
S
M
M
M
M
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
S
M
K
M
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
K
M
M
S
M
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
K
K
K
S
M
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
S
K
K
K
S
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
M
K
K
S
K
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
K
K
M
K
S
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
K
K
K
K
K
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
M
K
K
K
K
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
K
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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