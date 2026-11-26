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Alanyaspor vs Konyaspor: Waktu sepak mula

Super Lig - Pekan 13 27 Nov 2026 - 12.00 GAIN Park Stadyumu

Alanyaspor menjamu Konyaspor di Süper Lig. Pertandingan berlangsung di GAIN Park Stadyumu, Alanya.

Kedua klub berada di papan bawah klasemen. Alanyaspor menempati posisi ke-14, sementara Konyaspor tepat di belakangnya pada posisi ke-15.

Performa tuan rumah belakangan kurang baik. Alanyaspor kalah dalam empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya, yang terbaru melawan Kasımpaşa. Satu-satunya kemenangan diraih di ajang piala dengan skor 4-1 atas 12 Bingolspor.

Pelatih Uğur Uçar karena itu tengah mencari stabilitas. Timnya ingin menghentikan rentetan hasil tersebut di kandang sendiri.

Konyaspor juga datang dengan sejumlah masalah. Tim asuhan pelatih İlhan Palut terakhir kali kalah 2-4 dari Beşiktaş dan sebelumnya menelan kekalahan dari Samsunspor serta Galatasaray. Di antara hasil tersebut, mereka menang 2-0 atas Gençlerbirliği.

Rekor pertemuan berpihak kepada tuan rumah. Alanyaspor memenangi lima duel terakhir. Berikut informasi tempat menyaksikan pertandingan ini.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Alanyaspor dan Konyaspor?

Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Alanyaspor meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan, tanpa hasil imbang. Terakhir, mereka kalah dari Kasımpaşa (skor 2-1). Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Trabzonspor dan kalah telak 5-0 dari Gençlerbirliği. Kemenangan di ajang piala atas 12 Bingolspor berakhir dengan skor 4-1.

Konyaspor juga mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan. Terakhir, mereka kalah 2-4 dari Beşiktaş. Melawan Galatasaray, mereka kalah 0-4, sedangkan melawan Gençlerbirliger mereka menang 2-0.

Alanyaspor vs Konyaspor: Susunan pemain

Alanyaspor vs Konyaspor: Performa

Alanyaspor vs Konyaspor: Rekor pertemuan

Alanyaspor vs Konyaspor: Klasemen