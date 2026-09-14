Alan Shearer: Bruno Fernandes menyedihkan

Alan Shearer, legenda sepak bola Inggris sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Premier League, mengkritik Bruno Fernandes, kapten Manchester United, atas perannya dalam pengusiran Phil Foden, bintang Manchester City, melalui kartu merah pada laga derby Manchester kemarin, Minggu.

Foden menerima kartu merah langsung pada menit ke-23 setelah dia menendang kapten Manchester United, sehingga membuat Manchester City harus bermain dengan sepuluh pemain di sebagian besar pertandingan yang berakhir dengan kemenangan the Citizens (1-0).

Reaksi Foden muncul setelah tampak bahwa Fernandes lebih dulu menendangnya saat berada di atas lapangan, sebelum bintang Portugal itu mengerang kesakitan.

Meski demikian, hanya Foden yang dihukum, sebuah keputusan yang menurut Shearer keliru.

Shearer mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Daily Mail": "Menurut saya cara Bruno Fernandes terjatuh sungguh memprihatinkan. Dia turut membuat Foden diusir dari lapangan, dan ya, Foden memang sedikit menendangnya, tetapi Bruno Fernandes juga menendang Phil Foden."

Mantan penyerang Newcastle itu menambahkan: "Jika Phil Foden bereaksi dengan cara yang sama seperti Bruno Fernandes, keduanya akan mendapat kartu merah. Jadi, bagi saya, entah keduanya diusir atau tidak sama sekali."

Dia melanjutkan: "Dia diusir, jadi itu tindakan bodoh, oke? Tetapi Bruno Fernandes melakukan hal yang sama, jadi bagi saya, tanpa keraguan, keduanya seharusnya mendapat kartu merah jika Michael Oliver menganggap tendangan Phil Foden layak diganjar pengusiran."

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