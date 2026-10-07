Dengan cara ala legenda Brasil, Ronaldinho, sang pesulap asal Spanyol David Silva memutuskan untuk kembali secara resmi bermain sepak bola di usianya yang telah menginjak 40 tahun.

Mantan bintang Manchester City dan Real Sociedad itu sebelumnya telah mengumumkan gantung sepatu pada Juli 2023 setelah mengalami cedera parah bersama Sociedad, sehingga laga melawan Almeria menjadi penampilan terakhirnya di lapangan Eropa.

Namun, kerinduan sang pesulap Spanyol akan hamparan rumput hijau membawanya kembali melalui pintu klub "Supreme Sha Tin" yang berlaga di Divisi Utama Liga Hong Kong, dengan kontrak jangka pendek.





Klub tersebut menyambut kesepakatan luar biasa ini melalui akun resmi mereka di Instagram dengan berkata: "Para pendiri kami telah mendapatkan keberuntungan besar dengan kesepakatan ini!*, sembari mengumumkan sejumlah keistimewaan khusus bagi para suporter yang mencakup akses ke balik layar dan sesi latihan eksklusif untuk mengikuti sang bintang peraih Piala Dunia.

Kesepakatan ini diperkirakan akan memulai debut resminya pada bulan November mendatang, dengan Silva bergabung bersama rekan senegaranya, Aitor Aldalur, yang pengikatannya telah diumumkan oleh klub beberapa hari lalu.

Langkah ini menjadi yang paling menonjol dalam sejarah sepak bola Hong Kong sejak perekrutan legenda Uruguay, Diego Forlan, untuk klub "Kitchee" pada 2018, sehingga David Silva kembali menghidupkan atmosfer pertunjukan yang kerap dihadirkan oleh para legenda besar sepak bola saat mereka kembali ke lapangan dalam petualangan unik di Asia dan Amerika Latin.

Perlu diingat bahwa sang pesulap Brasil, Ronaldinho, sebelumnya telah membuat kejutan besar dengan kembalinya secara resmi ke dunia sepak bola profesional melalui pintu klub Italia Ravenna (Ravenna FC) di divisi ketiga.