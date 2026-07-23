Ala Jesus: Al Nassr Rekrut Eks Pelatih Al Hilal

Klub Al Nassr memutuskan untuk merekrut mantan pelatih klub Al Hilal pada musim mendatang, seperti yang dilakukan pelatih asal Portugal mereka sebelumnya, Jorge Jesus.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa klub Al Nassr memutuskan untuk merekrut pelatih asal Brasil, Marcos Soares, untuk menangani tim U-21 pada musim mendatang di Liga Joy Elite.

Soares akan dibantu dalam tugasnya oleh rekan senegaranya Fernando Junior sebagai pelatih kiper, Miguel Arias asal Portugal sebagai asisten pertama, serta Badr Aba Al Hussein sebagai asisten kedua.

Soares mengenal sepak bola Saudi melalui klub Al Hilal, tepatnya pada 2021, ketika ia menangani tim U-17, sebelum kemudian beralih melatih timnas Saudi U-19 pada 2023, dan U-20 pada 2024.

Pencapaian terbesar dalam perjalanan karier pelatih asal Brasil itu adalah keberhasilannya bersama timnas Saudi meraih gelar Piala Asia Barat U-17, serta lolos ke putaran final Piala Dunia U-20 di Chili pada 2025.

Soares akan bertugas membenahi tim Al Nassr U-21, setelah tim tersebut tersingkir dari edisi sebelumnya Liga Joy Elite di babak perempat final, menyusul kekalahan dari Al Fateh pada laga leg pertama dan leg kedua.

Perlu dicatat bahwa pelatih terakhir yang menangani Al Nassr setelah bekerja di kubu tetangga sekaligus rival tradisional Al Hilal adalah pelatih asal Portugal Jorge Jesus, yang bersama Al Nassr meraih gelar Liga Roshn musim lalu, setelah sebelumnya memenangi gelar tersebut bersama "Sang Pemimpin" pada musim 2023-2024.