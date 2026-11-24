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Timnas Senegal merayakan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika terkait final Piala Afrika 2025 dan mengembalikan gelar kontinental kepada mereka atas Maroko lewat sebuah cuitan yang mengundang perhatian.

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Akun resmi Timnas Senegal di platform "X" menanggapi peristiwa ini dengan cara yang memicu kontroversi, setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan final pada Selasa (24/11).

Akun Timnas Senegal mengunggah foto dari seremoni penyerahan gelar kontinental, disertai keterangan singkat berisi dua bintang dan dua tanggal penting, yakni 18 Januari 2026 dan 24 November 2026.

Akun tersebut menempatkan satu bintang di samping setiap tanggal, sebagai isyarat bahwa mereka meraih gelar dua kali pada kedua tanggal itu. Tanggal pertama merujuk pada final turnamen, sedangkan tanggal kedua menunjuk hari ini, saat putusan pengadilan dikeluarkan.

Sebagai catatan, komentator asal Aljazair, Hafid Derradji, menulis cuitan bernada sindiran usai putusan tersebut . Dalam cuitan itu, ia menyebut Timnas Senegal menjadi tim pertama dalam sejarah yang meraih gelar dua kali dalam satu edisi, sekali di lapangan dan sekali lagi di ruang pengadilan.

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Tampaknya Timnas Senegal menggunakan cara yang sama untuk merayakan gelar mereka sekaligus kekalahan Maroko dalam perseteruan ini.

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Putusan Bersejarah

Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika terkait final Piala Afrika 2025. Putusan itu mengembalikan gelar kepada Senegal, yang memenangi laga melawan Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung sekitar sepuluh bulan.

Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Selasa (24/11) mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang pada 17 Maret lalu menganggap Timnas Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko.

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Berdasarkan putusan baru ini, Senegal kembali memegang gelar yang mereka rebut di lapangan Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah laga yang diwarnai berbagai kejadian luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Krisis bermula pada menit-menit akhir waktu normal, ketika skor masih imbang tanpa gol. Wasit kemudian menunjuk titik penalti untuk Maroko, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

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Sejumlah pemain Timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit. Sadio Mane kemudian turun tangan untuk membujuk rekan-rekannya dan sang pelatih agar kembali dan melanjutkan pertandingan.

Setelah laga dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

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Pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada babak inilah Pape Gueye mencetak gol kemenangan bagi Senegal dan mempersembahkan gelar kedua dalam sejarah timnasnya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang menantikan timnas mereka juara di kandang sendiri.

Drama tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Suasana memanas dan terjadi adu mulut antara sejumlah jurnalis Maroko dan pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang dikritik karena keputusannya membawa para pemain ke ruang ganti.

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Konferensi persnya seusai laga dibatalkan, sebelum ia menyampaikan permintaan maaf keesokan harinya. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Afrika menjatuhkan sanksi larangan tampil lima pertandingan kepadanya akibat insiden yang terjadi di final.

Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengeluarkan keputusan yang menganggap Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.