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Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
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Ala Giggs dan Khoulit: Usulan Mengejutkan agar Mohamed Salah Melatih Timnas Mesir

Egypt vs Malawi
Egypt
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Alanyaspor vs Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
H. Hassan
R. Giggs
R. Gullit
Mesir
Malawi
Turki
Wales
Belanda

"Dia memiliki kualitas pribadi dan teknis untuk menjalankan tugas tersebut"

Mohsen Saleh, mantan ketua komite perencanaan Al Ahly, meminta Mohamed Salah, bintang Trabzonspor asal Turki, untuk memimpin timnas Mesir dalam tiga pertandingan mendatang.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menghukum larangan bertanding kepada pelatih kepala timnas Mesir Hossam Hassan dan saudara kembarnya Ibrahim Hassan, manajer timnas, masing-masing selama 3 pertandingan, setelah peristiwa yang mengiringi laga Mesir melawan Argentina di Piala Dunia.

Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan akan absen dalam dua pertandingan timnas Mesir melawan Malawi pada matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 17 November ini, selain pertandingan melawan Angola pada Maret 2027.

Mohsen Saleh berkata, dalam unggahan melalui akun resminya di situs "X": "Siapa yang akan memimpin timnas setelah staf teknis dihukum larangan 3 pertandingan?".

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Ia melanjutkan: "Federasi Internasional melarang pihak yang dihukum untuk berada di ruang ganti atau terowongan pemain sebelum atau selama pertandingan.

Atau berada di bangku cadangan maupun di area teknik, atau melakukan kontak langsung atau turun ke lapangan menemui para pemain atau berbicara langsung dengan mereka di atas lapangan".

 Mantan pelatih Mesir itu menambahkan: "Salah sebagai pelatih kepala sementara timnas Mesir, mengingat waktu yang sempit dan ia adalah yang paling tepat untuk memimpin timnas dalam 3 pertandingan mendatang. Salah memiliki kualitas

pribadi dan teknis untuk menjalankan tugas ini".

Ia menutup: "Ada contoh-contoh bintang yang menggabungkan peran sebagai pemain dan pemimpin. Dalglish (Liverpool), Gullit dan Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) dan George Weah (Liberia)".

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