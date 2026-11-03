Bintang Barcelona mengungkap mimpinya untuk meraih Ballon d'Or dengan mengenakan seragam klub Catalan tersebut, seraya menegaskan bahwa pindah ke salah satu raksasa Eropa memberi pemain peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan penghargaan individu, dengan merujuk pada pengalaman yang dialami rekan setimnya di timnas Inggris, Harry Kane.

Winger Inggris, Anthony Gordon, dalam pernyataan yang dikutip situs Tribuna, mengatakan bahwa perjalanan karier Kane bersama Tottenham sangat istimewa di level Liga Inggris, tetapi ia tidak mendapatkan status dunia yang sama seperti yang ia raih saat ini, akibat ketiadaan gelar di lemari piala klub London tersebut.

Ia menambahkan, "Saya rasa hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Harry Kane. Ia menghabiskan waktu yang panjang bersama Tottenham, dan menjalani karier yang luar biasa di Premier League, tetapi karena Tottenham tidak memenangi gelar apa pun, mungkin hal itu tidak membantunya mencapai status tinggi yang ia miliki sekarang."

Ia melanjutkan, "Saya rasa kepindahannya ke Bayern Munich menempatkannya di level yang berbeda, karena ia menjadi mampu menambahkan gelar-gelar ke dalam kariernya."

Kane: dari Tottenham menuju puncak kejayaan individu

Gordon merujuk pada apa yang diraih Kane setelah kepindahannya ke Bayern Munich, sebuah langkah yang memberinya peluang untuk bersaing secara rutin memperebutkan turnamen-turnamen besar dan tampil di babak-babak lanjutan Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya ia memahkotai kariernya dengan meraih Ballon d'Or tahun 2026.

Penobatan penyerang Inggris itu menjadi akhir dari penantian panjang, karena ia menjadi pemain Inggris pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada tahun 2001, setelah berhasil mengubah catatan golnya yang menawan menjadi pencapaian kolektif dan individu di level tertinggi.

Barcelona, jalan Gordon menuju Ballon d'Or

Gordon memandang bahwa bermain untuk Barcelona memberinya peluang untuk mengikuti jejak Kane, melalui persaingan memperebutkan gelar-gelar terbesar dan menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan penentu, faktor-faktor yang menurutnya menciptakan perbedaan dalam perburuan Ballon d'Or.

Winger Inggris itu mengatakan, "Karena itulah saya selalu bermimpi bermain untuk klub ini, sebab semua orang menonton Barcelona, dan kami bisa bersaing di semua lini demi gelar-gelar terbesar, dan ketika kamu menampilkan performa terbaikmu di pertandingan-pertandingan besar, maka penghargaan dan segala hal yang kamu impikan akan datang."

Ia menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa bersinar di laga-laga terbesar dan bersaing memperebutkan turnamen adalah jalan untuk mewujudkan ambisinya, sebagai isyarat bahwa mimpi Ballon d'Or tidak hanya terkait dengan performa individu, tetapi juga dengan apa yang diraih seorang pemain bersama timnya.