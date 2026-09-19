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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Al-Saibari menutup musim luar biasanya dengan penghargaan emas

Bayern Munich
FC Eindhoven
Morocco
I. Saibari
Bundesliga
Eredivisie
Botola Pro
Jerman
Belanda
Maroko

Singa Atlas Mengaum di Lapangan-Lapangan Eropa

Pemain internasional Maroko Ismael Saibari, pemain Bayern Munich Jerman, dinobatkan dengan penghargaan "Sepatu Emas" sebagai pemain terbaik di Liga Belanda untuk musim 2025-2026, setelah tampil luar biasa bersama tim sebelumnya, PSV Eindhoven.

Saibari berperan dalam mengantar Eindhoven meraih gelar Liga Belanda, di samping kemenangan di Piala Super Belanda, setelah tampil dalam 37 pertandingan resmi selama musim tersebut.

Pemain Maroko itu mencetak 19 gol dan memberikan 9 assist, menegaskan kehadirannya sebagai salah satu pemain paling menonjol di kompetisi tersebut, sebelum kepindahannya ke barisan Bayern Munich pada bursa transfer terakhir.

Saibari, yang berusia 25 tahun, menerima penghargaan yang berupa trofi berbentuk sepatu sepak bola berlapis emas, sebagai apresiasi atas penampilannya sepanjang musim lalu, yang menyaksikan kecemerlangannya dengan seragam Eindhoven dan raihan sejumlah gelar.

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