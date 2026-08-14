Yasser Al-Qahtani, mantan bintang Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, mengkritik penampilan Al-Ahli saat menghadapi Al-Diriyah pada pekan pertama Liga Roshn, meski "Al-Raqi" berhasil meraih kemenangan dan mengantongi tiga poin pertama di musim yang baru.

Al-Qahtani menilai bahwa Al-Ahli tidak menampilkan performa yang layak dirayakan besar-besaran atas hasil tersebut, seraya menegaskan bahwa Al-Diriyah, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, justru menjadi pihak yang lebih baik dalam banyak detail pertandingan.

Al-Qahtani mengatakan melalui jaringan "Thmanyah": "Kegembiraan yang berlebihan dari para pemain Al-Ahli, terus terang. Tim tampil buruk, dan Al-Diriyah menyuguhkan pertandingan yang besar."

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Ia menjelaskan bahwa kemenangan di pekan pembuka tidak serta-merta berarti tim tampil sesuai yang diharapkan, sembari menegaskan bahwa Al-Ahli beruntung di beberapa periode pertandingan dan tidak mampu memaksakan keunggulannya atas lawan.

Al-Qahtani menambahkan: "Saya memahami bahwa Anda memulai musim tidak dalam kekuatan penuh, tetapi Al-Diriyah lebih baik dalam segala hal", sebagai isyarat bahwa perbedaan pengalaman dan kemampuan antara kedua tim tidak tampak sebagaimana yang diharapkan di dalam lapangan.

Mantan bintang Al-Hilal itu menilai bahwa Al-Diriyah berhasil menampilkan performa yang kuat di hadapan salah satu klub paling menonjol di Liga Roshn, dan nyaris meraih hasil yang lebih baik seandainya lebih cermat dalam memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka.

Al-Qahtani menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kegagalan Al-Diriyah memanfaatkan peluang menjadi salah satu penyebab utama kekalahan mereka, seraya menjelaskan: "Kalau Al-Diriyah memanfaatkan peluang, semuanya akan berbeda, dan hari ini keberuntungan tidak berpihak kepada mereka."

Dengan demikian, Al-Qahtani memberikan tanda tanya lebih awal seputar level Al-Ahli, meski meraih kemenangan, seraya menegaskan bahwa penilaian sesungguhnya atas tim akan tampak seiring berlangsungnya pertandingan-pertandingan berikutnya dan meningkatnya level kompetisi.