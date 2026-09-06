Klub Al-Qadsiah melanjutkan upaya memperkuat skuadnya dengan transfer-transfer dari klub Inggris Manchester City, setelah mengumumkan perekrutan pemain muda asal Prancis, Mohamed Sanjari, sehingga menjadikannya pemain kedua yang bergabung dengan "Sang Ksatria" dari klub Inggris tersebut selama periode transfer musim panas kali ini, setelah pemain Belanda Tijjani Reijnders.ق

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Al-Qadsiah secara resmi mengumumkan perekrutan Sanjari dari Manchester City, untuk memperkuat skuad tim utama sepak bola, dalam kerangka strategi klub untuk berinvestasi pada bakat-bakat muda dan memperkuat komposisi timnya guna berkompetisi selama musim yang sedang berlangsung.

Akun resmi Al-Qadsiah di platform media sosial mempublikasikan pengumuman transfer tersebut, menyambut pemain baru itu dengan kalimat: "Qadsawi di detik-detik terakhir", sebagai isyarat rampungnya kesepakatan pada jam-jam terakhir periode transfer musim panas.

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Sanjari menandatangani kontrak dengan Al-Qadsiah yang berlaku hingga tahun 2029, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan klub untuk membangun tim yang kuat untuk masa depan, setelah sebelumnya menuntaskan transfer Reijnders dari Manchester City pada bursa transfer kali ini.

Foto-foto resmi presentasi pemain memperlihatkan dirinya mengenakan kaus bernomor 30 bersama Al-Qadsiah, sehingga memulai petualangan barunya di lapangan-lapangan sepak bola Saudi, setelah pindah ke "Sang Ksatria" dari Manchester City.