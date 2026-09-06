Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Al-Qadsiah resmi rekrut pemain baru dari Manchester City

Transfers
Al Qadsiah
Manchester City
Saudi Pro League
Arab Saudi
Inggris

Al-Sharqi terus memperkuat skuadnya

Klub Al-Qadsiah melanjutkan upaya memperkuat skuadnya dengan transfer-transfer dari klub Inggris Manchester City, setelah mengumumkan perekrutan pemain muda asal Prancis, Mohamed Sanjari, sehingga menjadikannya pemain kedua yang bergabung dengan "Sang Ksatria" dari klub Inggris tersebut selama periode transfer musim panas kali ini, setelah pemain Belanda Tijjani Reijnders.ق

Baca juga: Kutukan baru, Vicenzing "mimpi buruk" menakutkan bagi Al-Nassr dalam 112 hari

Al-Qadsiah secara resmi mengumumkan perekrutan Sanjari dari Manchester City, untuk memperkuat skuad tim utama sepak bola, dalam kerangka strategi klub untuk berinvestasi pada bakat-bakat muda dan memperkuat komposisi timnya guna berkompetisi selama musim yang sedang berlangsung.

Akun resmi Al-Qadsiah di platform media sosial mempublikasikan pengumuman transfer tersebut, menyambut pemain baru itu dengan kalimat: "Qadsawi di detik-detik terakhir", sebagai isyarat rampungnya kesepakatan pada jam-jam terakhir periode transfer musim panas.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Champions League
FC Porto crest
FC Porto
POR
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Sanjari menandatangani kontrak dengan Al-Qadsiah yang berlaku hingga tahun 2029, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan klub untuk membangun tim yang kuat untuk masa depan, setelah sebelumnya menuntaskan transfer Reijnders dari Manchester City pada bursa transfer kali ini.

Foto-foto resmi presentasi pemain memperlihatkan dirinya mengenakan kaus bernomor 30 bersama Al-Qadsiah, sehingga memulai petualangan barunya di lapangan-lapangan sepak bola Saudi, setelah pindah ke "Sang Ksatria" dari Manchester City.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google