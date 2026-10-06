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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Al-Owais Ukir Sejarah: Rekor Luar Biasa di Gulf Cup 27

Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
M. Al Owais
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Prestasi individu dan kolektif Arab Saudi

Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Teluk melalui pintu terlebar, setelah ia menjaga gawangnya tetap perawan sepanjang perjalanan di "Khaleeji 27".

Menurut surat kabar Asharq Al-Awsat, Al-Owais menjadi kiper kelima yang meraih pencapaian ini dalam satu edisi penuh turnamen.

Al-Owais tidak hanya puas dengan pencapaian defensif, karena ia memadukan nirbobol dengan gelar juara bersama timnas Arab Saudi, menjadikannya kiper ketiga sepanjang sejarah Piala Teluk yang meraih kedua hal tersebut sekaligus, setelah Ahmed Al-Tarabulsi dari Kuwait dan Ali Al-Habsi dari Oman.

Timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk untuk keempat kalinya sepanjang sejarahnya setelah mengalahkan Uni Emirat Arab tadi malam dengan skor dua gol tanpa balas.

Arab Saudi mengakhiri turnamen tanpa kekalahan, dan menjadi timnas ketiga yang berhasil meraih gelar dengan gawang yang tak kebobolan setelah Kuwait dan Oman.

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