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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Al-Nassr terancam kehilangan Al-Aqidi, Al-Ahli menanti peluang emas

Al Nassr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
N. Al-Aqidi
Arab Saudi

Sang bintang dunia mungkin menghadapi nasib sulit

Al Nassr menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu elemen pentingnya pada periode mendatang, setelah kiper internasional Nawaf Al Aqidi semakin dekat memasuki masa bebas dalam kontraknya, di tengah ketidakjelasan sikap manajemen terkait memperbarui ikatan dengan pemain tersebut, serta ketertarikan Al Ahli untuk memantau perkembangan masa depannya.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Asharq Al-Awsat", manajemen Al Nassr belum mengajukan tawaran resmi apa pun hingga saat ini untuk memperbarui kontrak Al Aqidi, meskipun bulan Januari mendatang semakin dekat, yang memungkinkan sang kiper memasuki masa bebas dan bernegosiasi dengan klub lain.

Di sisi lain, Al Ahli memantau sikap kiper berusia 26 tahun itu, dengan menargetkan untuk memanfaatkan masuknya ke masa bebas, sebagai persiapan untuk bernegosiasi langsung dengannya dan merekrutnya dalam transfer gratis, begitu hal itu diizinkan sesuai regulasi yang berlaku.

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Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ

AHL

AHL

Saudi Pro League

20 Nov 2026

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Langkah ini menempatkan masa depan Al Aqidi di hadapan lebih dari satu skenario, karena manajemen Al Nassr harus menentukan sikapnya soal perpanjangan jika ingin mempertahankan sang kiper, terutama karena tertundanya negosiasi bisa memberi Al Ahli kesempatan untuk bergerak dan mendapatkan jasanya tanpa harus menjalin negosiasi transfer dengan klub ibu kota tersebut.

Selama kariernya bersama Al Nassr, Al Aqidi tampil dalam 56 pertandingan, di mana ia mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 16 laga, sementara gawangnya kebobolan 62 gol, sehingga tetap menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian di bursa transfer Arab Saudi.

Dengan semakin dekatnya waktu masa bebas, pekan-pekan mendatang tampak penting dalam menentukan tujuan sang kiper internasional, baik dengan Al Nassr membuka pintu negosiasi untuk memperbarui kontraknya maupun berlanjutnya ketertarikan Al Ahli, yang menanti kesempatan untuk merekrutnya secara gratis.

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