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imago-sport-1083373668.jpgSebastian Frej
Diterjemahkan oleh

Al Nassr di Ambang Mengamankan Bintangnya untuk 4 Musim

Al Nassr FC
N. Boushal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Langkah terakhir menuju penandatanganan

Manajemen Al Nassr semakin dekat untuk memperpanjang kontrak Nawaf Boushal, selama 4 musim ke depan, setelah beberapa putaran negosiasi.

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", manajemen Al Nassr memasuki negosiasi langsung dengan Ali Al Rammah, agen sang pemain, dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan hampir final untuk memperpanjang kontrak, dengan seluruh rincian finansial dan klausul kontrak baru akan diumumkan pada periode mendatang.

Manajemen klub ibu kota ini sebelumnya telah menandatangani kontrak profesional dengan Boushal "27 tahun" pada Januari 2023 selama 5 musim, dengan status pindahan dari Al Fateh, sementara ia akan memasuki masa bebas yang memungkinkannya bernegosiasi dengan klub mana pun pada Januari mendatang.

Boushal, bek kanan berkostum kuning tersebut, telah bermain dalam 138 pertandingan, mencetak 3 gol, membuat 19 assist, menerima 15 kartu kuning, dan dikartu merah "dua kali", serta menjadi salah satu elemen utama yang berkontribusi pada raihan gelar Liga Roshn Saudi musim lalu.

Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ

Boushal memiliki catatan 31 pertandingan internasional bersama timnas Arab Saudi, dan berkontribusi pada raihan gelar Piala Teluk untuk tim nasional pada Oktober lalu, setelah mengalahkan Uni Emirat Arab.

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