Al-Ittihad tak menyerah: tawaran baru untuk merekrut Sofyan Amrabat

Klub Al-Ittihad Arab Saudi melanjutkan pergerakannya di bursa transfer musim panas, setelah mengajukan tawaran baru untuk merekrut pemain asal Maroko, Sofyan Amrabat, gelandang Fenerbahce Turki, dalam upaya menuntaskan salah satu transaksi terpenting tim menjelang bergulirnya musim baru.

Ketertarikan Al-Ittihad terhadap Amrabat muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi gelandang jangkar, setelah tim kehilangan salah satu elemen terbaiknya di posisi tersebut menyusul kepergian pemain asal Brasil, Fabinho, yang kontraknya dengan klub telah berakhir dan pihak manajemen menolak memperpanjangnya.

Menurut jurnalis Turki Ekrem Konur, Al-Ittihad mengajukan tawaran senilai 12 juta euro untuk membeli kontrak pemain internasional Maroko itu, di samping menawarkan paket finansial yang menggiurkan kepada sang pemain guna meyakinkannya menjalani petualangan di Liga Roshn Arab Saudi.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa keputusan akhir kini berada di tangan manajemen Fenerbahce dan Sofyan Amrabat, di mana kedua belah pihak tengah mempertimbangkan tawaran Arab Saudi tersebut sebelum menentukan masa depan sang pemain dalam beberapa hari mendatang.

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Amrabat merupakan salah satu gelandang terbaik dalam beberapa tahun terakhir, setelah tampil gemilang bersama timnas Maroko di Piala Dunia, sebelum menjalani petualangan di liga Inggris dan Turki, sehingga menjadikannya target yang tepat bagi keinginan Al-Ittihad untuk memperkuat lini tengah dengan sosok yang memiliki pengalaman dan kekuatan bertahan.

Al-Ittihad berharap dapat menuntaskan transaksi ini dengan cepat, terutama dengan semakin dekatnya awal musim, karena pihak manajemen menilai bahwa merekrut Amrabat akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fabinho, sekaligus memberikan kekuatan tambahan bagi tim di lini tengah sebelum menjalani kompetisi lokal dan kontinental.