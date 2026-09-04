Al Ittihad Saudi menyetujui peminjaman bek miliknya

Klub Al-Ittihad mengumumkan pada malam ini persetujuannya atas kepergian pemain Stefan Klaire, setelah manajemen "Al-Ameed" memutuskan untuk mengizinkannya bergabung dengan klub Belgia, Beveren, dengan status pinjaman, dalam rangkaian langkah klub untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain guna menjalani pengalaman profesional yang baru.

Al-Ittihad menegaskan melalui akun resminya di platform "X" bahwa manajemen klub telah menyetujui permintaan Beveren untuk mengontrak Klaire dengan sistem pinjaman hingga akhir musim ini, sehingga pemain tersebut meninggalkan skuad "Sang Harimau" untuk sementara dan memulai pengalaman baru di lapangan-lapangan Belgia.

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Peminjaman ini terjadi di tengah keinginan Al-Ittihad untuk memberi pemain kesempatan tampil lebih banyak dan memperoleh lebih banyak pengalaman, terutama karena kepindahan ke tim baru dapat memberinya ruang lebih luas untuk berkembang dan mendapatkan menit bermain secara teratur.

Klaire diperkirakan akan melanjutkan kariernya bersama Beveren hingga akhir musim, sebelum kembali ke Al-Ittihad setelah masa peminjaman berakhir, kecuali jika muncul perkembangan baru terkait masa depannya pada periode mendatang.

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Manajemen Al-Ittihad tidak lupa menyampaikan pesan dukungan kepada pemain sebelum menjalani pengalaman barunya, dengan harapan ia sukses dan mengambil manfaat dari masa keberadaannya bersama klub Belgia tersebut, sehingga dapat membantunya meningkatkan level permainannya dan kembali dengan pengalaman tambahan.

Kepergian Klaire menjadi bagian dari langkah-langkah yang dilakukan Al-Ittihad untuk mengelola skuadnya secara lebih baik, baik melalui penguatan tim dengan elemen-elemen baru maupun dengan memberi sejumlah pemain kesempatan menjalani pengalaman di luar yang membantu mereka berkembang, di tengah persaingan ketat yang dihadapi tim sepanjang musim ini.

Dengan demikian, Stefan Klaire memulai babak baru dalam kariernya jauh dari Al-Ittihad, setelah mendapatkan persetujuan klub untuk pindah ke Beveren Belgia hingga akhir musim, di tengah harapan bahwa pengalaman baru ini akan memberinya kesempatan lebih besar untuk berkembang dan tampil lebih kuat.