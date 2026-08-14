Klub Al Ittihad mencapai kesepakatan dengan Al Ettifaq terkait perekrutan gelandang Mukhtar Ali pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dalam langkah yang bertujuan memperkuat opsi tim menjelang dimulainya musim baru.

Menurut surat kabar " Asharq Al-Awsat ", Mukhtar Ali akan bergabung ke Al Ittihad dengan kontrak berdurasi 3 tahun, setelah negosiasi antara kedua klub berhasil mencapai kesepakatan final terkait transfer tersebut.

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Langkah Al Ittihad untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun itu datang setelah cedera parah yang dialami Hamed Al Ghamdi, yang berupa robekan ligamen anterior cruciate, dalam pertandingan persahabatan melawan klub Afrika Selatan Orlando Pirates pada masa pemusatan latihan.

Staf teknis Al Ittihad menilai bahwa Mukhtar Ali dapat memberikan tambahan penting bagi lini tengah, terutama dengan kebutuhan untuk memperbanyak opsi yang tersedia di tengah padatnya kompetisi domestik dan kontinental selama musim baru.

Mukhtar Ali memiliki perjalanan karier Eropa yang mengesankan, di mana ia mengawali kariernya di dalam akademi klub Inggris Chelsea, dan menjalani pembinaan dasarnya di sana. Ia juga menjadi bagian dari tim junior yang meraih gelar Piala FA Junior pada musim 2015 dan 2016, sebelum menjalani pengalaman peminjaman bersama klub Belanda Vitesse.

Pemain itu kemudian pindah ke Liga Arab Saudi melalui pintu Al Nassr pada tahun 2019, sebelum menjalani pengalaman bersama Al Fateh dan Al Taee, lalu pindah ke Al Ettifaq pada awal tahun 2025 dengan kontrak berdurasi empat setengah musim, sebelum kini mendekati kepastian mengenakan seragam Al Ittihad.