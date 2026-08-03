Klub Al Ittihad terus melakukan pergerakan agresif di bursa transfer musim panas, dalam upaya memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang mampu memberikan tambahan pada musim baru. Klub kini sudah mendekati penyelesaian transfer baru dari Spanyol, setelah negosiasi mereka dengan Almeria mencapai tahap lanjutan untuk merekrut gelandang asal Senegal, Dion Lopy.

Sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar "Arriyadiyah" bahwa Al Ittihad telah mencapai tahap lanjutan negosiasi dengan Almeria untuk merekrut Dion Lopy, dengan kontrak yang berdurasi empat tahun, dalam rangka memperkuat tim utama sepak bola sebelum dimulainya musim baru.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pembicaraan antara kedua klub mengalami perkembangan besar selama beberapa hari terakhir, yang membuat kepindahan pemain tersebut ke skuad «Al Ameed» pada periode transfer musim panas kali ini menjadi hal yang sudah dekat.

Di sisi lain, Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, menulis melalui akunnya di platform "X": "Al Ittihad mencapai kesepakatan awal dengan Almeria terkait pemain Dion Lopy".

Ia menambahkan: "Nilai transfer 19 juta euro, ditambah klausul yang memberikan klub penjual persentase 10% dari nilai penjualan kembali di masa mendatang. Jadwal tes medis telah ditentukan dan proses administrasi sedang dirampungkan".

Menurut situs «Transfermarkt», nilai pasar Dion Lopy diperkirakan sekitar 15 juta euro, yang mencerminkan posisi yang dimiliki pemain tersebut di bursa transfer Eropa.

Meskipun pemain berusia 24 tahun itu baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Almeria hingga musim panas 2030, manajemen Al Ittihad terus melanjutkan negosiasinya dengan klub Spanyol tersebut, yang dipimpin oleh Mohammed Al Khuraiji, dalam upaya meyakinkannya agar menyetujui penjualan kontrak pemain.

Dion Lopy bergabung dengan Almeria pada musim panas 2023 dari klub Prancis, Stade Reims, dan sejak saat itu berhasil memantapkan posisinya di dalam skuad tim.

Pemain Senegal berusia 24 tahun itu telah menjalani 105 pertandingan mengenakan seragam Almeria di berbagai kompetisi, mencetak empat gol, dan memberikan enam assist.

Lopy memulai perjalanannya bersama tim di kompetisi Liga Spanyol «La Liga», sebelum melanjutkan kiprahnya selama dua musim berikutnya di divisi kedua Liga Spanyol «La Liga 2», dengan tetap mempertahankan kehadirannya secara reguler bersama tim.