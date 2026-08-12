Klub Al Ittihad Arab Saudi menyepakati kesepakatan dengan Girona terkait perpindahan salah satu pemain "Al Ameed" ke skuad tim Spanyol tersebut dengan status pinjaman, sebagai bagian dari langkah tim berjuluk Kuning-Hitam untuk menata ulang skuad musim baru.

Menurut yang dilansir surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiah", kesepakatan itu berisi peminjaman pemain Spanyol Unai Hernandez ke Girona selama satu musim, dengan hak klub Spanyol tersebut untuk membeli kontrak sang pemain setelah masa pinjaman berakhir.

Manajemen Al Ittihad sebelumnya telah mempelajari tawaran dari Girona untuk meminjam Hernandez, dengan syarat klub Spanyol itu menanggung sebagian terbatas dari gajinya selama musim mendatang, sementara Al Ittihad menanggung sisa hak-haknya.

Hernandez bergabung dengan Al Ittihad pada Februari 2025 dari Barcelona dengan kontrak berdurasi tiga tahun, dan tampil bersama tim dalam 10 pertandingan, mencetak satu gol serta memberikan tiga assist, sebelum penampilannya pada musim lalu hanya sebatas 8 menit dalam laga menghadapi Al Nassr di semifinal Piala Super Arab Saudi.

Pada paruh kedua musim, pemain Spanyol itu pindah ke Al Shabab dengan status pinjaman, dan menjalani 31 pertandingan bersamanya tanpa mencetak gol, serta hanya memberikan satu assist.

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