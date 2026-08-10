Al Ittihad Lepas Satu Lagi Pemain di Bursa Transfer Musim Panas

Klub Al Ittihad menyetujui peminjaman gelandangnya, Faisal Al Ghamdi, ke Neom selama satu musim, dalam langkah yang menyaksikan kesepakatan finansial khusus antara kedua klub, di mana tim promosi ke Roshn League itu tidak akan menanggung penuh gaji sang pemain selama masa peminjaman.

Menurut yang disebutkan surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, Al Ittihad akan menanggung sebagian gaji Al Ghamdi, sementara Neom menanggung bagian yang tersisa, sebagai bagian dari rincian kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak untuk merampungkan kepindahan pemain tersebut.

Peminjaman Al Ghamdi ke Neom datang sebagai respons atas permintaan resmi dari klub, setelah manajemennya pada 7 Agustus ini mengajukan permintaan untuk mendapatkan jasa pemain Al Ittihad tersebut selama satu musim.

Baca juga: Scouting Roshn: Jaissle mengatasi krisis Al Ahli dan melompat dari kapal!

Setelah mengkaji permintaan tersebut, Al Ittihad menyetujui kepindahan pemain dengan sistem peminjaman, sehingga Al Ghamdi memulai fase baru bersama Neom, di tengah upaya klub untuk memperkuat skuadnya dengan elemen-elemen yang memiliki pengalaman sebelumnya di Roshn League dan sepakbola Saudi.

Kesepakatan antara Al Ittihad dan Neom tidak mencakup klausul yang memberikan Neom hak untuk membeli kontrak Al Ghamdi setelah berakhirnya masa peminjaman, yang berarti pemain tersebut akan kembali ke skuad "Sang Dekan" setelah musim berakhir, kecuali terjadi kesepakatan baru antara seluruh pihak.

Kesediaan Al Ittihad menanggung sebagian gaji pemain mengungkap keinginan klub untuk memudahkan proses kepergiannya dengan status pinjaman, terutama dengan kebutuhan Al Ghamdi untuk mendapatkan peluang lebih besar tampil secara reguler, alih-alih tetap berada di luar perhitungan staf pelatih.









Absennya Al Ghamdi dari perjalanan Al Ittihad ke Abu Dhabi terkait dengan transaksi ini, di mana pemain tersebut mendapatkan izin dari klub untuk tidak ikut bepergian bersama tim guna persiapan menghadapi Al Jazira Uni Emirat Arab pada babak play-off yang lolos ke Liga Champions Asia Elite.

Faisal Al Ghamdi berusia 24 tahun, dan bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2023 dari Al Ettifaq, sebelum menjalani pengalaman profesional di Liga Belgia pada musim dua tahun lalu, ketika ia pindah ke Beerschot dengan status pinjaman.

Pengalaman barunya bersama Neom datang dengan tujuan memberinya peluang lebih besar untuk bermain dan mengembalikan kehadirannya dalam ajang Roshn League, dengan masa depannya bersama Al Ittihad tetap bergantung pada apa yang akan ia tampilkan selama musim mendatang.