Al-Hilal Sudan soal kasus Nahda Berkane: Kredibilitas CAF telah runtuh

Al-Hilal Sudan, hari Kamis ini, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait krisis yang menimpa pemain Nahda Berkane asal Maroko, Hamza Al-Mousawi, setelah sidang dengar pendapat yang digelar oleh Komite Disiplin CAF.

Al-Hilal berpendapat bahwa Al-Mousawi tidak berhak bermain bersama Nahda Berkane dalam pertandingan perempat final Liga Champions Afrika antara kedua tim, yang berakhir dengan lolosnya tim Maroko tersebut, mengingat hasil positif dari sampel zat terlarang yang diambil darinya.

Al-Hilal mengatakan dalam pernyataannya: "Klub Al-Hilal mengekspresikan keprihatinan yang mendalam dan kecaman yang keras atas apa yang terjadi selama sidang Komite Disiplin yang diadakan hari ini di markas Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), dalam kasus nomor 23337, terkait kelayakan pemain Hamza Al-Mousawi setelah hasil tes dopingnya terbukti positif."

Lanjutnya: "Apa yang terjadi selama sidang ini tidak dapat dianggap sekadar pelanggaran prosedural yang sepele, melainkan merupakan keruntuhan serius terhadap prinsip-prinsip dasar due process, dan menimbulkan keraguan mendalam mengenai independensi, kredibilitas, dan legitimasi badan-badan disiplin di CAF, serta mengenai integritas sepak bola Afrika secara umum."

Mengenai susunan panel arbitrase, klub tersebut menambahkan: "Sejak awal, susunan panel arbitrase telah cacat secara fundamental. Ketua sidang, Bapak Othman Keen, sebelumnya telah terlibat dalam keputusan yang mencabut penangguhan sementara terhadap pemain yang bersangkutan, keputusan yang menjadi pemicu awal rangkaian peristiwa yang mengarah pada kasus ini, sehingga menciptakan konflik kepentingan yang jelas dan tak terbantahkan. Meskipun kami langsung mengajukan keberatan, ternyata pihak lawan sudah mengetahui susunan panel tersebut sebelumnya, dan telah menyetujuinya dalam pertemuan yang berlangsung tanpa kehadiran Al-Hilal."

"Pelanggaran berat"

Pernyataan tersebut melanjutkan: "Selama sidang, terjadi pelanggaran prosedural yang serius, di mana salah satu anggota panel menyatakan tidak mampu memahami bahasa Inggris, tanpa disediakan penerjemahan yang memadai. Selain itu, permohonan kami untuk memaparkan kembali atau menjelaskan argumen kami ditolak, dan perwakilan kami secara tiba-tiba dikeluarkan saat musyawarah dan pemungutan suara masih berlangsung. Yang lebih serius lagi, pada saat delegasi kami dikeluarkan, pengacara pihak lawan diizinkan tetap berada di dalam sidang. Perwakilan klub mengalami gangguan berulang kali, dan dilarang memaparkan kasus mereka secara adil."

Al-Hilal menambahkan: "Proses tersebut ditandai dengan kurangnya transparansi, di mana informasi dasar tidak disampaikan melalui perwakilan hukum resmi klub yang hadir dalam sidang, melainkan disampaikan secara tidak resmi dan tanpa dokumentasi tertulis. Yang lebih mengkhawatirkan, diusulkan—tanpa alasan yang jelas—agar klub mengganti perwakilan hukumnya, hal yang tidak dapat diterima dan menimbulkan keraguan serius mengenai keadilan prosedur, serta kemungkinan bahwa prosedur tersebut telah diarahkan sebelumnya.”

Dia menambahkan: "Al-Hilal menegaskan bahwa sidang dengar pendapat tersebut cacat secara mendasar, tidak independen dan tidak netral, serta mengakibatkan pelanggaran yang jelas terhadap hak kami untuk membela diri dan menyampaikan pendapat. Cara pengelolaan proses ini mencerminkan pengabaian sistematis terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, serta menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan CAF dalam mengelola keadilan secara objektif dan adil."

Dan menyimpulkan: "Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan klub kami, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap tata kelola CAF, serta mencoreng reputasi sepak bola Afrika secara keseluruhan. Al-Hilal akan terus mengambil semua langkah hukum dan regulasi yang diperlukan untuk membela hak-haknya, serta memastikan pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran serius ini."