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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Al Hilal menggandeng arsitek Liverpool untuk mengukir sejarah

Al Hilal
Liverpool
Saudi Pro League
Arab Saudi
Inggris

Pengalaman olahraga baru yang dinantikan di Al-Ameed

Klub Al-Hilal mengambil langkah baru menuju pembangunan proyek olahraga yang menyeluruh, setelah mendatangkan salah satu nama administratif paling menonjol di sepakbola Inggris, dalam upaya untuk memperkuat struktur olahraganya dan memanfaatkan pengalaman Eropa yang besar untuk memimpin klub menuju babak baru persaingan di kancah domestik maupun kontinental.

Dewan direksi perusahaan klub Al-Hilal, yang dipimpin oleh Pangeran Nawaf bin Saad, mengumumkan penyelesaian prosedur kesepakatan dengan Richard Hughes asal Skotlandia untuk menjabat sebagai direktur olahraga, di mana ia telah tiba di ibu kota Riyadh dan resmi memulai tugasnya, guna mengawali pengalaman baru setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam pekerjaan administratif di sepakbola Inggris.

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Hughes memiliki pengalaman yang besar dalam administrasi olahraga, dan jabatan terakhirnya adalah direktur olahraga klub Liverpool Inggris, yang menjadikannya salah satu nama yang memiliki pengetahuan luas tentang bagaimana membangun tim dan mengelola urusan transfer, perekrutan, serta pemandu bakat, yaitu aspek-aspek yang ingin dikembangkan Al-Hilal pada fase mendatang.

Perekrutan Hughes ini datang dalam kerangka arah Al-Hilal menuju pembentukan sistem olahraga yang menyeluruh, yang tidak hanya bergantung pada mendatangkan bintang, tetapi juga bekerja menyusun strategi jangka panjang untuk menemukan bakat, memilih transfer, dan mengembangkan berbagai tim klub, sesuai dengan ambisi "Sang Pemimpin".

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Al-Hilal juga mengungkap susunan manajemen olahraga yang akan bekerja bersama Hughes, yang mencakup Simon Francis asal Inggris sebagai direktur teknik sepakbola, Mark Birtwistle asal Skotlandia sebagai direktur perekrutan, Craig Mackie asal Skotlandia sebagai direktur pemandu bakat, Harry Arter asal Inggris sebagai pemandu bakat teknik utama, ditambah Abdulhakim Al-Tuwaijri asal Arab Saudi sebagai direktur teknik kelompok usia.

Susunan ini mencerminkan keinginan yang jelas dari Al-Hilal untuk membangun manajemen olahraga yang terspesialisasi, yang memadukan antara pengalaman Eropa dan kompetensi nasional, dengan tujuan meletakkan fondasi yang lebih profesional bagi kinerja di dalam klub, serta terus bersaing di level tertinggi pada tahun-tahun mendatang.

Dengan resminya Hughes memangku tugasnya, mantan direktur olahraga Liverpool ini memulai tantangan baru bersama Al-Hilal, di tengah harapan besar dari suporter "Sang Pemimpin" agar pengalamannya turut berkontribusi menciptakan proyek yang mampu menuliskan babak baru dalam sejarah klub.

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