Al-Hilal menerima dua tawaran resmi terkait kepergian Malcom

Perjalanan pemain Brasil Felipe Malcolm bersama Al-Hilal semakin mendekati titik balik yang menentukan, setelah namanya menjadi sorotan klub-klub luar negeri selama jendela transfer musim panas ini, di saat klub sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada daftar pemain asingnya sebagai persiapan menghadapi musim baru di bawah asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan kepada surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi bahwa manajemen Al-Hilal telah menerima dua tawaran resmi untuk merekrut pemain sayap asal Brasil, Philip Malcolm, salah satunya dari Fenerbahçe asal Turki dan yang lainnya dari Al-Sadd asal Qatar, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut sumber yang sama, manajemen Al-Hilal sedang mempertimbangkan masa depan pemain tersebut berkoordinasi dengan staf pelatih dan manajemen olahraga, mengingat kontraknya dengan klub hanya tersisa satu musim lagi. Hal ini menjadikan periode saat ini sangat krusial dalam menentukan nasibnya, baik dengan mempertahankannya di skuad maupun memanfaatkan penjualan sebelum ia menjadi pemain bebas transfer.

Malcom dianggap sebagai salah satu pemain asing terkemuka yang membela Al-Hilal selama tiga musim terakhir, di mana ia memainkan peran penting dalam kesuksesan tim dan berkontribusi dalam meraih lima gelar domestik, yaitu gelar Liga Profesional Saudi, dua gelar Piala Super Saudi, dan dua gelar Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain.

Selama kariernya bersama Al-Hilal, pemain Brasil berusia 29 tahun ini telah tampil dalam 138 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 46 gol, dan memberikan 41 assist, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain serang terkemuka di tim.

Hal ini terjadi di saat rekan senegaranya, Marcos Leonardo, berada di ambang kepindahan ke barisan Ajax Belanda, sebagai bagian dari serangkaian pergerakan yang dialami Al-Hilal selama periode bursa transfer saat ini.

Laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa manajemen Al-Hilal sedang berupaya melakukan beberapa perubahan pada daftar pemain asing, sebagai bagian dari persiapan untuk musim baru, serta membangun tim sesuai visi pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang berupaya membentuk skuad yang mampu terus bersaing di semua kompetisi.