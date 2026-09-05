Al Hilal menanti sang otak, Liverpool umumkan kepergian Richard Hughes

Klub Liverpool mengumumkan kepergian direktur olahraganya yang berkebangsaan Skotlandia, Richard Hughes, dari jabatannya, setelah sekitar dua tahun memegang tanggung jawab tersebut, di tengah spekulasi yang hampir dapat dipastikan bahwa ia akan mengemban jabatan yang sama di klub Al Hilal Arab Saudi pada periode mendatang.

Klub Liverpool merilis pernyataan melalui situs resminya, yang menegaskan bahwa Hughes mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur olahraga klub untuk menghadapi tantangan baru, seraya menyebutkan bahwa klub saat ini tengah bekerja untuk memilih sosok yang akan menggantikannya pada periode mendatang.

Meski klub Inggris tersebut tidak mengungkap identitas tantangan ini, sejumlah laporan pers sebelumnya menegaskan bahwa Hughes akan menjadi direktur olahraga baru klub Al Hilal begitu periode transfer musim panas berakhir, yang memang telah berakhir pada Selasa lalu.

Klub Arab Saudi itu telah memuluskan jalan Hughes melalui kesepakatan dengan sejumlah anggota staf kerjanya, terutama pria Inggris Simon Francis yang mengemban tanggung jawab mengelola operasi Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

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Hughes mengatakan dalam pesan perpisahan yang dirilis klub Inggris tersebut: "Pertama dan yang terutama, saya ingin mengulangi apa yang saya katakan saat kedatangan saya. Merupakan kebanggaan besar bagi saya mendapatkan kesempatan ini untuk mengabdi kepada institusi yang luar biasa dan unik ini, dan itu adalah hal yang akan selalu saya syukuri."

Ia menambahkan: "Apresiasi saya juga meluas kepada manajemen dan para pemilik atas dukungan dan kepemimpinan mereka, kepada para karyawan klub di semua tingkatan yang memberikan begitu banyak agar Liverpool menjadi seperti sekarang ini, dan kepada para pemain yang memberikan kontribusi luar biasa."

Ia menutup: "Begitu pula kepada para suporter yang mendukung tim dalam jumlah besar kapan pun dan di mana pun pertandingan digelar. Saya akan selalu mengikuti dan mendukung klub ini dengan penuh kasih, dan saya mendoakan semua pihak yang terkait segala keberhasilan dan kesuksesan di musim ini dan seterusnya."

Richard Hughes mengemban jabatan direktur olahraga di klub Liverpool sejak Juni 2024, setelah sebelumnya menempati jabatan yang sama di klub Bournemouth.

Selama masa kerjanya, Liverpool berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris (Premier League) untuk kali kedua dalam sejarahnya, dan gelar ke-20 secara keseluruhan, serta lolos ke Liga Champions Eropa pada kedua musim tersebut.