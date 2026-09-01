Dewan direksi perusahaan klub Al Hilal mengecam apa yang disampaikan di "Channel Thmanyah" pada Senin kemarin, dari ucapan salah satu tamu programnya.

Al Hilal menyatakan dalam pernyataan di situs resminya: "Sang tamu melontarkan klaim-klaim tidak bertanggung jawab dan informasi yang keliru terkait kontrak-kontrak klub, serta menyebutnya sebagai berasal dari sumber yang tidak diketahui, dalam pemaparan yang tidak akurat dan tidak profesional."

Ditambahkan: "Ia melampaui batas kritik olahraga hingga melontarkan klaim tanpa menyajikan informasi atau bukti apa pun yang mendasarinya, meskipun klub sebelumnya telah mengumumkan sumber kontrak-kontraknya di saluran-saluran medianya."





Selanjutnya: "Dewan juga heran dengan sikap pembawa acara yang meloloskan klaim-klaim ini tanpa membahasnya atau menuntut tamunya untuk membuktikan apa yang disebutkannya, hal yang bertentangan dengan tanggung jawab profesional yang seharusnya dalam menyikapi klaim yang menyangkut reputasi dan integritas sebuah entitas hukum."

Berlanjut: "Dewan menegaskan bahwa seluruh kontrak dan prosedur keuangan klub dilakukan sesuai dengan kerangka regulasi dan tata kelola yang berlaku, terlebih episode yang memuat klaim-klaim ini disiarkan pada saat 'Dana Investasi Publik' masih menjadi pemilik resmi perusahaan klub Al Hilal dengan persentase (100%), hal yang melipatgandakan bahaya klaim-klaim ini, serta konsekuensi tanggung jawab regulatif dan hukum yang mungkin timbul darinya."





Ditambahkan: "Dewan menjelaskan bahwa penerbitan pernyataan ini datang secara khusus karena klaim-klaim ini disiarkan melalui penyiar resmi turnamen-turnamen Saudi, 'Thmanyah', hal yang menempatkan di atas pundaknya tanggung jawab media dan profesional yang lebih besar dalam menjaga akurasi dan memverifikasi informasi, serta tidak menyediakan platform-platformnya untuk meloloskan informasi yang tidak dapat dipercaya atau klaim yang menyangkut klub, para tokohnya, dan para anggotanya, dengan cara yang berkontribusi pada penyesatan opini publik dan pencemaran terhadap klub serta sistem kerjanya."

Melanjutkan: "Dewan menyatakan kepercayaannya atas kesungguhan manajemen perusahaan Thmanyah untuk berkomitmen pada standar profesional yang dituntut oleh tanggung jawabnya sebagai penyiar resmi turnamen-turnamen Saudi, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani apa yang disampaikan dalam program tersebut dan meluruskan informasi keliru yang dipaparkan selama acara berlangsung."

Melanjutkan: "Dewan menunjukkan bahwa tim-tim kerja terkait di perusahaan telah memantau selama periode lalu sejumlah pelanggaran, penghinaan, dan klaim serupa terhadap klub serta para anggotanya melalui sejumlah platform dan media, dan bahwa tidak adanya tanggapan atasnya secara media tidak berarti mengabaikannya, di mana perusahaan bekerja untuk mendokumentasikannya dan menanganinya melalui saluran hukum dan regulasi yang berwenang, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga hak-hak klub dan para anggotanya."

Menutup: "Sebagaimana dewan direksi perusahaan klub Al Hilal menegaskan penghormatannya terhadap kritik dan kebebasan pemaparan media, ia menekankan bahwa hal itu tidak membenarkan penyebaran informasi yang tidak benar atau bermuatan niat buruk, dan perusahaan akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap setiap pelanggaran yang menyangkut hak-hak klub atau reputasinya."



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