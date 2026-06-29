Al-Hilal melempar bola ke markas Barcelona terkait Cancelo

Laporan media pada hari Senin ini mengungkap perkembangan terbaru terkait masa depan pemain asal Portugal, João Cancelo, bek sayap Al-Hilal, di tengah keinginan sang pemain yang tetap kuat untuk kembali ke Barcelona secara permanen selama jendela transfer musim panas.

Cancelo sebelumnya membela Barcelona sebagai pemain pinjaman pada paruh kedua musim lalu, dan menampilkan performa yang memuaskan sehingga klub Catalan tersebut menyatakan keinginannya untuk mempertahankannya, sementara sang pemain sendiri tidak keberatan melanjutkan kariernya di "Camp Nou".

Menurut jurnalis Hamad Al-Suwailhi, manajemen Al-Hilal telah meminta Cancelo untuk bergabung dengan pemusatan latihan pramusim tim di Austria, yang akan dimulai pada pertengahan bulan depan, dengan keputusan mengenai masa depannya akan diambil setelah masa persiapan tersebut berakhir.

Al-Suwailhi menambahkan bahwa keputusan akhir akan berada di tangan staf teknis dan manajemen olahraga baru yang dipimpin oleh Richard Hughes, di mana sang pemain akan dievaluasi sebelum diputuskan apakah ia akan dipertahankan atau diizinkan hengkang.

Baca juga.. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.. Di balik layar yang mengejutkan mengungkap penyebab runtuhnya timnas Saudi

Baca juga.. “Saya Bukan Orang yang Tepat”.. Sami Al-Jaber Menghindar dari Tugas di Federasi Sepak Bola Arab Saudi!

Di saat yang sama, tampaknya Al-Hilal telah melemparkan bola ke pihak Barcelona, karena tidak keberatan membahas kepergian sang pemain, namun menunggu langkah resmi dari klub Spanyol tersebut, baik melalui penawaran pembelian final maupun mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Cancelo terikat kontrak dengan Al-Hilal hingga akhir musim depan, yang memberikan klub Saudi tersebut keunggulan dalam mengelola negosiasi ini, sementara Barcelona berharap dapat menemukan skema keuangan yang sesuai untuk menyelesaikan kesepakatan, mengingat sang pemain juga ingin melanjutkan kariernya di tim Catalan tersebut.

Situasi ini diperkirakan akan menjadi lebih jelas setelah berakhirnya pemusatan latihan Al-Hilal, di mana klub tersebut akan menentukan sikap akhir mereka terhadap salah satu pemain asing terbaiknya, baik dengan mempertahankannya dalam skuad musim baru atau membuka pintu bagi kepindahannya ke Barcelona secara permanen.