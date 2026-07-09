Al-Hilal ingin melepas Benzema... tapi!

Laporan media pada Kamis malam ini mengungkap adanya keinginan kuat dari manajemen Al-Hilal Saudi untuk melepas pemain profesional asal Prancis, Karim Benzema, namun keputusan ini akan bergantung pada beberapa syarat.

Al-Hilal telah mengontrak Benzema pada musim dingin 2026, namun sang pemain gagal menunjukkan performa yang diharapkan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Selain itu, cedera terus menghantuinya sejak kedatangannya.

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Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, Al-Hilal berencana melepas Benzema, namun tidak akan membatalkan kontraknya untuk menghindari kerugian finansial yang mungkin terjadi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Hilal berencana menjual kontraknya yang masih berlaku hingga musim panas mendatang demi meraih keuntungan finansial terbaik, terutama karena kas klub tersebut terkuras akibat banyaknya kontrak dengan gaji tinggi.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Al-Hilal tidak akan membiarkannya hengkang begitu tawaran pertama datang, melainkan pihak manajemen ingin menjualnya dengan cara terbaik yang mungkin.

Meskipun ada beberapa pihak di dalam klub yang berpendapat bahwa fase mendatang membutuhkan penyerang yang lebih siap secara fisik, namun belum adanya tawaran yang sesuai hingga saat ini membuat kemungkinan Benzema tetap bertahan menjadi sangat besar.



