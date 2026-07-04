Al-Hilal bersaing dengan Milan untuk mengamankan transfer bintang Barcelona

Klub Al-Hilal telah melakukan negosiasi intensif dan mengajukan tawaran finansial terbaik untuk merekrut gelandang Barcelona, Marc Casado, yang oleh klub Catalan tersebut dimasukkan ke dalam daftar pemain yang akan dijual selama jendela transfer saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, manajemen Barcelona berencana menjual Casado setelah peran dan menit bermain sang pemain menurun secara signifikan pada musim lalu dibandingkan musim pertamanya, dan tidak ada tanda-tanda positif mengenai perbaikan situasinya di musim baru, terutama karena pelatih Hans Flick akan sepenuhnya mengandalkan duet Gavi dan Bernat setelah keduanya pulih secara bertahap dari cedera, yang berarti peluang Casado untuk bermain akan semakin berkurang.

Klub dan sang pemain telah sepakat beberapa minggu lalu bahwa hengkang adalah keputusan yang paling tepat bagi kedua belah pihak, dan keinginan ini telah disampaikan kepada agennya, Jorge Mendes, untuk mencari klub baru di bursa transfer. Mendes telah menangani hal ini selama beberapa minggu, dan meskipun ada beberapa tawaran di atas meja, Al-Hilal adalah klub yang paling gencar dan menawarkan tawaran terbaik hingga saat ini.

Casado masih ragu-ragu dalam menentukan keputusannya terkait kepindahan ke Liga Roshen. Ia sepenuhnya menyadari bahwa ini merupakan peluang finansial yang sangat besar mengingat gaji tinggi yang ditawarkan di sana, namun ia masih memiliki keraguan apakah keputusan ini merupakan yang terbaik bagi karier olahraganya. Meskipun demikian, sang pemain telah menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan yang lebih besar terhadap opsi ini dalam beberapa hari terakhir.

Pilihan yang tersedia bagi gelandang asal Spanyol ini tidak terbatas pada tawaran dari Arab Saudi; beberapa klub Eropa juga sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya, termasuk AC Milan, sementara Atlético Madrid awalnya tertarik untuk mendatangkannya, sebelum akhirnya mundur dan kehilangan antusiasme untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut untuk saat ini.

Saat ini, Barcelona sedang menunggu tawaran yang lebih baik. Meskipun manajemen ingin menyelesaikan proses penjualan sebelum tanggal 30 Juni lalu agar keuntungan dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan musim lalu, namun mereka memilih memberi waktu lebih lama pada proses ini dengan harapan menerima tawaran finansial yang lebih tinggi. Pihak manajemen olahraga memperkirakan nilai sang pemain sekitar 30 juta euro, yang mencakup pembayaran tetap dan variabel, terutama jika kesepakatan tercapai dengan pihak Saudi.

Manajemen klub Catalan tersebut berupaya menyelesaikan kesepakatan ini secara definitif pada minggu ini, karena tim akan kembali berlatih pada hari Senin, 13 Juli. Meskipun tanggal tersebut bukan syarat yang wajib, Barcelona lebih memilih menyelesaikan masalah ini untuk menghindari pemain tersebut bergabung dalam persiapan tim secara kolektif.