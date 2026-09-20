Pekan kelima kompetisi menyuguhkan sejumlah penampilan individu yang mencuri perhatian, setelah lebih dari satu pemain berhasil meninggalkan jejaknya bersama tim, baik melalui gol maupun mengantarkan timnya meraih kemenangan, dalam sebuah pekan yang sarat momen istimewa.

Ammar Al-Ghamdi, pemain Al-Ittihad, memuncaki daftar bintang paling menonjol di pekan ini setelah tampil dalam salah satu laga terkuat di level individu, sementara sejumlah pemain lain juga tampil menawan meski hasil tim mereka bervariasi antara kemenangan, hasil imbang, dan kekalahan.

Ammar Al-Ghamdi: bintang pekan ini

Ammar Al-Ghamdi layak menyandang gelar bintang pekan kelima setelah memainkan peran paling menonjol dalam mengantarkan Al-Ittihad meraih kemenangan atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam sebuah pertandingan di mana sang pemain menegaskan dirinya sebagai salah satu kunci terpenting kemenangan tersebut.

Al-Ghamdi tidak hanya berkontribusi dalam performa menyerang, tetapi juga bertanggung jawab atas ketiga gol Al-Ittihad, sehingga membawa timnya memanen tiga poin dan merebut sorotan dari seluruh pemain di pekan ini.

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Hat-trick Al-Ghamdi menjadikannya pemilik jejak paling jelas di pekan ini, setelah ia menerjemahkan peluang-peluang yang didapatnya menjadi gol, dan menampilkan pertandingan luar biasa di level individu, sehingga menjadi nama pertama dalam daftar lima pemain terbaik.

Abdulmajeed Al-Sharif: dwigol meski kalah

Meski Al-Taawoun keluar sebagai pihak yang kalah dari Al-Riyadh dengan skor 4-3, Abdulmajeed Al-Sharif tetap mampu meninggalkan jejaknya sendiri setelah mencetak dua gol dalam pertandingan yang menyaksikan tujuh gol dan penuh kejutan hingga peluit akhir.

Al-Sharif memberikan kontribusi menyerang yang mencolok, karena ia menjadi salah satu elemen paling menonjol yang menjaga ancaman Al-Taawoun sepanjang pertandingan, sebelum laga berakhir dengan kekalahan timnya dengan selisih satu gol.

Dwigol Al-Sharif menegaskan bahwa gemilangnya penampilan individu tidak selalu terkait dengan hasil tim, setelah pemain Al-Taawoun ini berhasil mencetak dua gol istimewa, sehingga memesan tempatnya di antara pemain paling menonjol di pekan kelima.

Daniel Al-Habib: dwigol yang memimpin Al-Feiha

Daniel Al-Habib melanjutkan penampilan gemilangnya sepanjang pekan kelima setelah memainkan peran menentukan dalam kemenangan besar Al-Feiha atas Al-Najma dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang didominasi timnya dan berhasil dituntaskan dengan empat gol.

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Al-Habib berhasil mencetak dua gol sepanjang laga, sehingga menjadi salah satu penyebab paling menonjol atas kemenangan telak yang diraih Al-Feiha, setelah ia menerjemahkan kehadirannya di lini serang menjadi dua gol yang berkontribusi menegaskan keunggulan timnya.

Dwigol tersebut menempatkan Al-Habib dalam daftar pemain yang meninggalkan jejak menyerang yang jelas di pekan ini, terlebih karena gol-golnya tercipta dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan besar dan Al-Feiha berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.

Jefferson Ramos: gol yang memberi Al-Fateh poin

Jefferson Ramos hanya membutuhkan satu gol untuk masuk dalam daftar bintang paling menonjol di pekan ini, setelah mencetak gol kemenangan Al-Fateh atas Al-Orobah dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang dituntaskan timnya dengan satu gol tanpa balas.

Gol Ramos memberi Al-Fateh tiga poin, setelah pemain tersebut berhasil memanfaatkan peluang yang terbuka baginya dan mengubahnya menjadi gol yang cukup untuk menuntaskan pertandingan demi kemenangan timnya.

Meski pertandingan tidak menyaksikan banyak gol, nilai gol Ramos sangatlah besar, karena tercipta dalam laga yang berakhir dengan selisih satu gol, sehingga menjadikan pemain tersebut sebagai pemilik momen penentu dan mengantarkan timnya keluar dengan poin penuh.

Louai Al-Obaidi: jejak baru bersama Al-Hilal

Louai Al-Obaidi melanjutkan penampilan menawannya bersama Al-Hilal setelah berhasil mencetak gol dalam hasil imbang timnya melawan Al-Jabalain dengan skor 3-3, sekali lagi menegaskan kemampuannya meninggalkan jejak menyerang dalam pertandingan-pertandingan tim.

Gol Al-Obaidi tercipta dalam laga yang menyaksikan enam gol, di mana Al-Hilal dan Al-Jabalain menampilkan pertandingan terbuka dan penuh kejutan, sebelum masing-masing tim harus puas meraih satu poin di akhir laga.

Meski golnya tidak cukup untuk memberi Al-Hilal kemenangan, keberlanjutan penampilan baik Al-Obaidi dan golnya di pekan kelima menjadikannya salah satu nama yang layak hadir dalam daftar lima pemain paling menonjol di pekan ini.

Pada akhirnya, Ammar Al-Ghamdi menjadi nama paling menonjol di pekan kelima berkat trigolnya yang mengantarkan Al-Ittihad meraih kemenangan, sementara Abdulmajeed Al-Sharif, Daniel Al-Habib, Jefferson Ramos, dan Louai Al-Obaidi melengkapi daftar pemain yang membuat perbedaan lewat gol-gol dan jejak menyerang mereka bersama tim masing-masing.