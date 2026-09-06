Al-Fateh mengejek Ronaldo

Klub Al-Fateh dari Arab Saudi turut ambil bagian dalam gelombang ejekan terhadap momen lucu yang diperankan sang legenda Cristiano Ronaldo dalam laga timnya Al-Nassr melawan Al-Ittihad, Sabtu, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Ronaldo mendekati rekan senegaranya Danilo Pereira yang sedang membaca secarik kertas yang dikirim staf teknis berisi sejumlah instruksi, dan "Sang Don" pun mencoba mengintip untuk mengetahui isinya.

Momen tersebut memicu beragam reaksi luas, baik dari para penonton maupun para analis usai pertandingan.

Klub Al-Fateh mencoba memanfaatkan momen tersebut, dengan mengunggah foto Ronaldo dan Pereira melalui akun mereka di X, disertai komentar jenaka: "Untuk yang penasaran". Kemudian mereka mengubah kertas di tangan Pereira agar berisi data tiket pertandingan "Al-Namouzaji" berikutnya melawan Al-Diriyah pada pekan keenam, yang akan digelar Rabu mendatang.

Ronaldo tidak mendapatkan manfaat dari aksi mengintip Pereira itu, karena Al-Nassr kalah 2-1, sehingga tertahan di angka 12 poin di posisi kedua di belakang Al-Hilal (15 poin). Sebaliknya, koleksi poin Al-Ittihad bertambah menjadi 11 poin yang membuat mereka menempati posisi keempat.

Baca juga: Durasi absennya mengejutkan, El Kaabi jalani operasi yang sukses

Baca juga: Video: "Aku akan bongkar liga ini", Felix memicu kemarahan warga Saudi

