Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al-Fateh mengejek Ronaldo

Al Fateh FC vs Al Diriyah
Al Fateh FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo
D. Pereira
Arab Saudi
Portugal

Momen laga Al Ittihad memicu kontroversi

Klub Al-Fateh dari Arab Saudi turut ambil bagian dalam gelombang ejekan terhadap momen lucu yang diperankan sang legenda Cristiano Ronaldo dalam laga timnya Al-Nassr melawan Al-Ittihad, Sabtu, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Ronaldo mendekati rekan senegaranya Danilo Pereira yang sedang membaca secarik kertas yang dikirim staf teknis berisi sejumlah instruksi, dan "Sang Don" pun mencoba mengintip untuk mengetahui isinya.

Momen tersebut memicu beragam reaksi luas, baik dari para penonton maupun para analis usai pertandingan.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Klub Al-Fateh mencoba memanfaatkan momen tersebut, dengan mengunggah foto Ronaldo dan Pereira melalui akun mereka di X, disertai komentar jenaka: "Untuk yang penasaran". Kemudian mereka mengubah kertas di tangan Pereira agar berisi data tiket pertandingan "Al-Namouzaji" berikutnya melawan Al-Diriyah pada pekan keenam, yang akan digelar Rabu mendatang.

Saudi Pro League
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ronaldo tidak mendapatkan manfaat dari aksi mengintip Pereira itu, karena Al-Nassr kalah 2-1, sehingga tertahan di angka 12 poin di posisi kedua di belakang Al-Hilal (15 poin). Sebaliknya, koleksi poin Al-Ittihad bertambah menjadi 11 poin yang membuat mereka menempati posisi keempat.

Baca juga: Durasi absennya mengejutkan, El Kaabi jalani operasi yang sukses

Baca juga: Video: "Aku akan bongkar liga ini", Felix memicu kemarahan warga Saudi

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google