Al-Fateh mengecewakan Slami, dan pelatih Maroko itu menghadapi kenyataan pahit

Jamal Sellami, pelatih kepala Al-Fateh Saudi, mengakui bahwa timnya mengalami masalah teknis dan mental, usai kekalahan telak dari Al-Ahli dengan skor empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada laga pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, sehingga menjadi awal yang mengecewakan dalam perjalanannya bersama tim.

Sellami mengatakan, dalam pernyataannya usai pertandingan, bahwa Al-Fateh tidak tampil pada level yang diharapkan di berbagai lini, seraya menegaskan bahwa untuk bangkit dari kekalahan ini dibutuhkan kerja keras, dengan menjelaskan: "Sebelum segala hal, saya meminta para pemain untuk menjalani pertandingan dengan semangat juang, tetapi banyak hal yang hilang dari kami, dan kami perlu melakukan upaya besar untuk memperbaiki arah tim pada level teknis maupun mental."

Pelatih asal Maroko itu menambahkan bahwa hilangnya konsentrasi berdampak negatif pada penampilan para pemainnya, setelah tim kebobolan 4 gol dan para pemainnya mendapatkan 4 kartu kuning, seraya menegaskan bahwa sebagian besar kesalahan tersebut sebenarnya bisa dihindari.

Sellami juga menyinggung terbatasnya opsi yang tersedia baginya selama pertandingan, menilai bahwa kurangnya elemen yang bisa diturunkan untuk melakukan perubahan menambah kesulitan dalam menghadapi jalannya laga, di saat Al-Fateh membutuhkan evaluasi atas penampilannya dan upaya untuk segera membenahi berbagai kekurangan.