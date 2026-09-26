Walid Al-Faraj, pembawa acara program "Rotana Sport ma'a Walid", memicu kontroversi dengan komentar penuh teka-teki setelah keputusan mencoret Musab Al-Juwair dari skuad timnas Arab Saudi, di tengah perdebatan luas mengenai alasan absennya gelandang muda tersebut dari barisan Arab Saudi.

Al-Faraj mengatakan dalam programnya: "Sebagian keputusan akan terlihat hasilnya, tetapi bukan sekarang," sebuah pesan yang membuka pintu bagi spekulasi seputar keputusan teknis yang diambil pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selama periode ini.

Baca juga: Georgios Donis: Tegas dalam Pernyataan, "Tunduk" dalam Tindakan

Komentar Al-Faraj muncul pada momen sensitif, setelah pencoretan Musab Al-Juwair dari skuad timnas Arab Saudi di Piala Teluk 27 menjadi bahan perdebatan di antara para suporter dan pengamat, terutama di tengah harapan besar yang sempat digantungkan kepada pemain tersebut menjelang turnamen.

Al-Faraj tidak menyebut nama Al-Juwair secara langsung dalam pernyataannya, dan juga tidak menjelaskan keputusan yang dimaksudnya atau hasil yang ia bicarakan, sehingga ucapannya membuka ruang bagi lebih dari satu penafsiran mengenai berbagai persoalan teknis yang mengelilingi timnas Arab Saudi.

Hal ini terjadi bersamaan dengan kontroversi seputar pilihan-pilihan Donis, terutama karena pelatih asal Yunani itu menghadapi tekanan besar untuk memberikan hasil dan penampilan yang mengembalikan kepercayaan kepada timnas Arab Saudi, setelah periode yang diwarnai banyak tanda tanya terkait pilihan pemain dan susunan tim.

Pesan Walid Al-Faraj tetap terbuka bagi lebih dari satu kemungkinan, terutama dengan ucapannya bahwa hasil dari sebagian keputusan tidak akan terlihat saat ini, sehingga publik olahraga Arab Saudi menanti apakah hari-hari mendatang akan mengungkap maksud dari pernyataannya dan apakah pencoretan Al-Juwair merupakan salah satu persoalan yang ia isyaratkan.