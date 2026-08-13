Perkembangan baru mengungkap kejutan yang bisa mengubah perhitungan Al Ahli Saudi setelah kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari kursi kepelatihan tim, setelah pengunduran diri sang pelatih berubah dari krisis teknis menjadi peluang finansial yang potensial bagi manajemen "sang klub elite".

Sebelumnya, Jaissle memutuskan mengundurkan diri dari kepelatihan Al Ahli Saudi dan beralih untuk bekerja di Newcastle United Inggris, hanya beberapa hari yang lalu.

Insan media Waleed Al Farraj melalui program barunya di "Rotana Sport" menjelaskan bahwa Al Ahli menanti untuk memperoleh 55 juta riyal, yang merupakan nilai klausul penalti yang terkait dengan kontrak Jaissle, menyusul keputusan sang pelatih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

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Kepergian Jaissle masih memunculkan banyak pertanyaan di internal Al Ahli, terutama karena tim tengah bersiap menghadapi musim baru yang penuh dengan agenda penting, sehingga manajemen dituntut untuk bergerak cepat menata ulang proyek teknis sebelum kompetisi bergulir.

Bersamaan dengan urusan Jaissle, di dalam Al Ahli terjadi berbagai pergerakan luas selama periode transfer saat ini, di mana manajemen tengah mencari untuk merekrut pemain baru di posisi gelandang bertahan, guna memperkuat lini tengah dan memberi tim opsi tambahan.

Al Ahli dijadwalkan memulai perjalanannya di musim baru dengan menghadapi Al Diriyah yang baru saja promosi ke kompetisi Liga Roshn, yaitu malam hari ini, Kamis.