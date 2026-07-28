Al-Diriyah Incar Pemain Al-Ittihad, Jawaban Datang dengan Cepat

Klub Al-Diriyah, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn Saudi, menaruh perhatian pada salah satu pemain klub Al-Ittihad untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas saat ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa klub Al-Diriyah telah mengajukan tawaran resmi kepada Al-Ittihad untuk merekrut pemainnya, Ahmed Al-Ghamdi, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut menolak gagasan untuk meninggalkan Al-Ittihad selama bursa transfer musim panas saat ini, karena ia ingin melanjutkan perjalanannya bersama klub tersebut tanpa menjalani petualangan baru.

Al-Ghamdi membuka pintu untuk pindah ke Al-Diriyah, namun dengan syarat-syarat yang rumit, yaitu memperoleh gaji yang jauh lebih besar daripada yang ia terima di klub Al-Ittihad, di samping menandatangani kontrak jangka panjang.

Al-Ghamdi dapat meninggalkan Al-Ittihad secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang, jika kontraknya yang berakhir pada penghujung musim depan tidak diperpanjang.

Al-Ghamdi kembali ke Al-Ittihad pada musim panas tahun lalu, setelah masa peminjamannya ke Neom berakhir, dan tampil apik di bawah asuhan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao, di mana ia bermain dalam 34 pertandingan, mencetak 3 gol dan menyumbang 4 assist.

Perlu diketahui bahwa pemain muda Saudi ini memiliki kemampuan bermain di posisi sayap kiri dan kanan, serta di posisi pengatur serangan.