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Al Ahly mengancam penyebar rumor Amota, membuka pintu bagi yang terpinggirkan

H. Ammouta
A. Dari
M. Bakrar
A. Kouka
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Maroko
Aljazair
Mesir

Kondisi Yasser Ibrahim dan Koka jelang laga el-Clasico

Al Ahly akan menjalani ujian berbeda besok, Rabu, ketika menghadapi Petrol Asyut di Stadion Al Salam, dalam laga pembuka perjalanan mereka di ajang Piala Liga Profesional, di tengah penantian munculnya sejumlah pemain yang jauh dari perhitungan tim selama periode lalu, hanya beberapa hari sebelum laga puncak yang dinanti melawan Zamalek.

Jurnalis Ahmed Shobeir, mantan kiper Al Ahly dan timnas Mesir, mengungkap gambaran utama daftar skuad tim, menegaskan bahwa pelatih asal Maroko, Hossein Ammouta akan memimpin Al Ahly dalam pertandingan tersebut, dengan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang tidak tampil secara reguler bersama tim utama.

Shobeir mengatakan melalui akunnya di platform "X" bahwa pertandingan ini bisa jadi menampilkan "Achraf Dari, Reda Slim, Kabaka, dan Ahmed Eid", di samping kemungkinan tampilnya Tawfik Mohamed, sementara Hamza Alaa akan menjadi penjaga gawang Al Ahly.

Dalam konteks lain, Shobeir mengungkap adanya kemarahan di dalam tubuh Al Ahly akibat kabar yang beredar mengenai ketidakpuasan Ammouta terhadap performa sejumlah pemain, menegaskan bahwa manajemen klub kesal dengan berulangnya kabar seperti ini, terutama menjelang laga puncak melawan Zamalek.

Ia menjelaskan bahwa Ammouta fokus pada pekerjaannya dan tidak membicarakan hal-hal ini dengan manajemen sepak bola, seraya menuturkan bahwa para pejabat Al Ahly menilai waktu beredarnya kabar ini menimbulkan tanda tanya, dan bahwa klub tidak akan membiarkan berulangnya kabar yang mereka anggap tidak benar.

Mengenai kondisi para pemain yang cedera menjelang laga melawan Zamalek, Shobeir menegaskan bahwa Ahmed Nabil Kouka sudah sangat dekat untuk kembali ke latihan bersama tim, sementara absennya Karim El Debes dari laga puncak sudah dipastikan.

Adapun Yasser Ibrahim, Shobeir menjelaskan bahwa ia telah mulai berlari namun belum kembali mengenakan sepatu sepak bola, seraya menuturkan bahwa peluangnya untuk tampil melawan Zamalek tidak lebih dari 50%.

Ia menambahkan bahwa kemungkinan tampilnya Yasser akan tetap bergantung pada kemampuannya untuk mengikuti latihan bersama tim sehari sebelum pertandingan, yang mungkin tidak cukup bagi Ammouta untuk mengambil keputusan menurunkannya sebagai pemain inti.

Menurut Shobeir, skenario yang paling mungkin jika Yasser Ibrahim absen adalah mengandalkan Hady Riad dan Yassin Marei di jantung pertahanan Al Ahly selama laga puncak.

Al Ahly dijadwalkan menghadapi Zamalek pada Minggu malam mendatang di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Utama, pada laga yang mendapat perhatian besar beberapa hari sebelumnya, sementara Ammouta memanfaatkan pertandingan melawan Petrol Asyut untuk memberi kesempatan kepada sejumlah pemain cadangan dan menyiapkan sejumlah strategi menjelang laga besar tersebut.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
M
M
M
M
M
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
M
M
M
M
S
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
M
S
M
M
M
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
M
M
M
M
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
M
M
K
M
S
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
M
M
M
K
S
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
M
S
M
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
M
M
K
K
S
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
S
K
M
M
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
M
K
M
K
S
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
S
S
S
M
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
M
M
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
M
M
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
S
M
S
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
M
S
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
M
K
K
S
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
M
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
S
S
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
S
S
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
S
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi


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