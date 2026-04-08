Klub Al-Ahli Jeddah mengeluarkan pernyataan resmi yang keras, setelah bermain imbang 1-1 melawan Al-Fayha pada Rabu malam, dalam pertandingan pekan ke-29 Liga Profesional Roshen, sekaligus mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam atas kesalahan wasit yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhirnya.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan yang kontroversial, di mana wasit menolak memberikan dua tendangan penalti yang jelas untuk Al-Ahli, yang mendorong para petinggi Al-Ahli untuk mengungkapkan kemarahan mereka yang sangat besar.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan wasit yang tidak akurat dalam pertandingan tersebut memiliki dampak yang jelas terhadap posisi tim dalam persaingan perebutan gelar liga, sambil menekankan bahwa kesalahan semacam itu menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai mekanisme pemilihan wasit dan kriteria yang diterapkan, terutama mengingat tingkat teknis yang tinggi dan persaingan yang ketat yang terjadi di liga musim ini.

Baca selengkapnya.. Tony: Kriteria berubah di fase penentuan.. dan wasit meminta kami fokus ke Asia!

Pihak manajemen Al-Ahli meminta pihak berwenang untuk mendengarkan rekaman ruang Video Assistant Referee (VAR), serta meninjau percakapan yang terjadi antara wasit dan pemain tim selama pertandingan, selain memberikan penjelasan atas semua keputusan wasit yang kontroversial dan tidak diselesaikan secara adil.

Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan kepercayaan klub terhadap komitmen pihak resmi dalam menjaga integritas kompetisi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat keadilan kompetitif, yang mencerminkan status Liga Saudi dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam semua pertandingan.