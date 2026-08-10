Laporan media Saudi mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai kian dekatnya kepergian penjaga gawang asal Senegal, Edouard Mendy, dari skuad Al Ahli untuk kembali ke Liga Inggris.

Surat kabar Saudi "Al Watan" mengutip sumber-sumber di dalam klub Al Ahli bahwa gagasan kepergian Mendy tidak sedang dibahas di internal manajemen "Al Raqi" untuk saat ini, seraya menegaskan bahwa sang kiper tetap bertahan di skuad tim, dan bahwa apa yang beredar terkait hal ini tidak benar.

Masa depan Mendy sebelumnya sempat memicu kontroversi belakangan ini, setelah tersebarnya laporan yang mengaitkan namanya dengan kepergian pada periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, meski ia masih terikat kontrak yang berlaku dengan klub.

Bantahan ini datang di saat sejumlah laporan mengisyaratkan adanya perselisihan internal, serta keinginan direktur olahraga Al Ahli, Roy Pedro, agar sang kiper pergi, dengan dalih campur tangannya dalam urusan yang melampaui perannya secara teknis di dalam tim, terlepas dari levelnya di lapangan.

Mendy merupakan salah satu tulang punggung utama dalam susunan pemain Al Ahli, di mana tim pelatih mengandalkannya sebagai kiper utama di kompetisi domestik dan kontinental sejak bergabung dengan tim.