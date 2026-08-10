Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Edouard MendyGetty

Diterjemahkan oleh

Al Ahli Saudi Melindungi Mendy dalam "Perseteruan Direktur dan Kiper", Membantah Tuduhan Ikut Campur

Transfers
E. Mendy
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal

Bintang Senegal tidak akan pergi

Laporan media Saudi mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai kian dekatnya kepergian penjaga gawang asal Senegal, Edouard Mendy, dari skuad Al Ahli untuk kembali ke Liga Inggris.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Surat kabar Saudi "Al Watan" mengutip sumber-sumber di dalam klub Al Ahli bahwa gagasan kepergian Mendy tidak sedang dibahas di internal manajemen "Al Raqi" untuk saat ini, seraya menegaskan bahwa sang kiper tetap bertahan di skuad tim, dan bahwa apa yang beredar terkait hal ini tidak benar.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Masa depan Mendy sebelumnya sempat memicu kontroversi belakangan ini, setelah tersebarnya laporan yang mengaitkan namanya dengan kepergian pada periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, meski ia masih terikat kontrak yang berlaku dengan klub.

Bantahan ini datang di saat sejumlah laporan mengisyaratkan adanya perselisihan internal, serta keinginan direktur olahraga Al Ahli, Roy Pedro, agar sang kiper pergi, dengan dalih campur tangannya dalam urusan yang melampaui perannya secara teknis di dalam tim, terlepas dari levelnya di lapangan.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Mendy merupakan salah satu tulang punggung utama dalam susunan pemain Al Ahli, di mana tim pelatih mengandalkannya sebagai kiper utama di kompetisi domestik dan kontinental sejak bergabung dengan tim.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google