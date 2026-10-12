Al Ahli kehilangan bintangnya saat menghadapi Al Nassr

Salah satu bintang Al Ahli dipastikan absen dari laga yang dinantikan melawan Al Nassr, yang dijadwalkan berlangsung Kamis malam mendatang di Stadion "Al Inma", di King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam pekan kesembilan Liga Pro Saudi Roshn.

Setelah kemenangan Al Ahli atas Al Wasl dari Uni Emirat Arab dengan skor 3-1 pada Senin malam, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite, Hosawi dipastikan absen dari pertandingan liga berikutnya.

Jurnalis "Al Riyadiah" Abdullah Ahmed menulis di akunnya pada platform X: "Zakaria Hosawi dipastikan absen dari laga Al Ahli melawan Al Nassr".

Ahmed tidak merinci indikasi apa pun soal durasi absennya Hosawi, di mana ia menegaskan: "Pemain akan terus absen pada periode mendatang hingga program pemulihannya selesai".





Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

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Hosawi sebelumnya mengalami cedera saat tampil bersama timnas Arab Saudi melawan Irak pada penutup babak pertama Piala Teluk "Khaliji 27" yang digelar baru-baru ini di Kerajaan dan dijuarai oleh Arab Saudi.

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa Hosawi mengalami robekan ringan pada ligamen cruciate posterior lutut, dan membutuhkan perawatan serta rehabilitasi selama sekitar dua pekan.

Keraguan juga menyelimuti bintang Al Ahli menjelang laga melawan Al Nassr, Saleh Abu Al Shamat yang cedera saat menghadapi Al Wasl, dan digantikan pada menit ke-69 setelah mengalami cedera di bagian pundak.

Al Ahli menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Pro Saudi Roshn dengan 15 poin, berbanding 19 poin milik Al Nassr yang berada di peringkat ketiga.

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