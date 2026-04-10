Pelatih Al-Ahli Jeddah asal Jerman, Matthias Jaissle, mendapat dorongan moral yang kuat menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Al-Duhail dari Qatar.

Al-Ahli Jeddah akan menghadapi ujian berat saat bertanding melawan Al-Duhail pada Senin mendatang, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah", bek asal Brasil, Roger Ibanez, dipastikan siap untuk bermain sebagai starter bersama Al-Ahli Jeddah dalam pertandingan melawan Al-Duhail.

Surat kabar tersebut menjelaskan, melalui sumber khusus, bahwa pemeriksaan medis mendetail yang dijalani Ibanez membuktikan bahwa otot punggungnya tidak mengalami robekan.

Surat kabar tersebut juga mencatat, "Keputusan untuk menepikan Ibanez saat melawan Al-Fayha merupakan keputusan teknis dari Yaisle, demi memberinya istirahat dan menghindari perburukan rasa sakit yang dialaminya setelah kembali dari tugas internasional bersama timnas Brasil."

Ibaniz merupakan salah satu pilar andalan Yaisle, di mana data statistik menunjukkan kontribusinya yang besar sejak bergabung dari Roma, Italia, pada musim panas 2023.

Ibaniz telah tampil dalam 37 pertandingan bersama Al-Ahli Jeddah musim ini di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist.

Baca juga

