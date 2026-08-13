Muncul kontroversi seputar kemungkinan hengkangnya Ali Al-Bulaihi, bek Al-Hilal, ke Al-Ahli atau Al-Diriyah, setelah kemunculan mengejutkan saudaranya pada pertandingan malam ini.

Al-Ahli meraih kemenangan sulit atas Al-Diriyah dengan skor satu gol tanpa balas, Kamis malam, dalam laga pekan pertama Liga Roshn.

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Tribun Al-Ahli menyaksikan kehadiran saudara Ali Al-Bulaihi, yang memicu kontroversi seputar kemungkinan kepindahan bintang Al-Hilal itu ke salah satu dari dua klub tersebut.

Namun, saudara Al-Bulaihi tampil dalam wawancara televisi melalui program "Dorina Ghair" untuk membahas hal tersebut, dengan mengatakan: "Saya sudah lama menjadi pendukung Al-Ahli dan saya hadir menonton pertandingan."

Ia melanjutkan: "Saya selalu terbiasa menghadiri pertandingan pertama Al-Ahli pada awal musim, dan saya juga hadir pada laga terakhir Al-Nassr dan Al-Raqi."

Ia menutup pernyataannya: "Inilah sifat sepak bola, setiap pihak mendukung apa yang diinginkannya, dan saya sangat mencintai Al-Ahli."

Ini bukan pertama kalinya saudara Al-Bulaihi tampil dalam pertandingan Al-Ahli, karena ia sebelumnya pernah mencuri perhatian pada laga Al-Hilal dan Al-Raqi pada musim lalu sebelumnya.