"Aku tidak melihat siapa pun"... Ahmed Fattouh mengejek Yamal

Ahmed Fathouh, bek kiri tim nasional Mesir, tampil gemilang dalam laga antara Mesir dan Spanyol, Selasa kemarin, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menuju Piala Dunia 2026.

Selama babak pertama pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol, Ahmed Fathou berhadapan dengan bintang Spanyol, Lamine Yamal, dan berhasil membatasi ancamannya.

Yamal tidak banyak berkontribusi dalam pertandingan melawan Mesir sebelum diganti, karena ia mengalami kesulitan besar menembus sayap kiri timnas Mesir, di mana pemain Zamalek itu berhasil menghadapinya dengan baik.

Fathou mendapat pujian besar di Mesir setelah penampilannya melawan Spanyol, yang membuat sebagian penggemar mengejek Yamal melalui media sosial.

Sementara itu, Fathouh merayakan pesan-pesan pujian yang diterimanya, serta beberapa postingan yang mengomentari pertemuannya dengan Yamal.

Melalui fitur "Story" di akun Instagram-nya, Fathouh membagikan kembali beberapa unggahan, salah satunya menampilkan foto dirinya menguasai bola di depan Yamal dengan tulisan "Saya tidak melihat siapa pun".

Dia juga membagikan cuitan lain yang bertuliskan "Selamat pagi, Pak Fathouh... Apakah Yamal sudah keluar atau masih di sana?"... sebagai referensi terhadap ungkapan populer "menaruhnya di saku", yang merujuk pada saat seorang bek tampil gemilang di hadapan penyerang dan mencegahnya menciptakan ancaman.

Sementara itu, program "El Chiringuito" dari Spanyol melaporkan bahwa Ahmed Fathouh, pemain timnas Mesir, mengejek Lamine Yamal.

Lanjutnya: "Dia membagikan cerita seorang penggemar yang mengatakan: 'Saya tidak melihat siapa pun'."

