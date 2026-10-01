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"Aku tidak akan lari": Jesus mengancam Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal vs Norway
Norway
Portugal
Denmark
Norwegia

Krisis Memuncak di Portugal

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, mengancam bintangnya Cristiano Ronaldo, dengan menegaskan bahwa ia akan mengungkap segala sesuatu yang terjadi di antara keduanya pada kesempatan mendatang.

Timnas Portugal akan bertandang ke markas Denmark, di Stadion Parken di ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada laga ketiga fase grup turnamen UEFA Nations League.

Beberapa menit sebelum pertandingan, Jesus ditanya mengenai krisis yang terjadi antara dirinya dan Cristiano Ronaldo dalam beberapa jam terakhir, yang mendorong kapten Al Nassr Saudi itu untuk meninggalkan pemusatan latihan Portugal secara permanen.

Jesus berkata, dalam pernyataan yang dikutip jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui akun pribadinya di situs "X": "Saya akan menjelaskan semuanya setelah pertandingan terakhir".

Pelatih asal Portugal itu merujuk pada pertandingan di mana timnas negaranya akan menjamu Norwegia, Minggu mendatang, pada laga keempat fase grup turnamen Eropa tersebut.

Jesus menambahkan: "Saya memiliki pengalaman bertahun-tahun di dunia sepak bola, dan saya tahu bahwa saya tidak melakukan apa pun yang seharusnya membuat segalanya berjalan berbeda".

Ia menutup: "Setelah pertandingan melawan Norwegia, kami akan membicarakan topik ini, saya tidak akan bersembunyi atau lari darinya, tidak ada seorang pun yang bisa merampas apa yang direpresentasikan Cristiano, dia adalah simbol, dan itu adalah hal yang tidak diragukan lagi".

Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, kemarin Rabu, kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, setelah krisis yang memuncak antara dirinya dan Jesus, akibat tidak diturunkannya ia dalam pertandingan melawan Norwegia, pada laga kedua fase grup UEFA Nations League.

Bintang Portugal itu mengambil keputusan untuk pergi beberapa jam setelah pernyataan Jorge Jesus yang menegaskan bahwa dirinyalah pemegang keputusan pertama dan terakhir di timnas, sembari mengakui bahwa ia telah mengingkari janjinya kepada "Sang Don" untuk bermain di sebagian pertandingan melawan Norwegia yang lalu.

Timnas Portugal memasuki pertandingan melawan Denmark dalam posisi memuncaki Grup Empat UEFA Nations League dengan koleksi 6 poin, sementara tuan rumah berada di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, kalah selisih gol dari Norwegia.


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