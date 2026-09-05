Direktur teknik Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, membalas dengan tegas pernyataan Ange Postecoglou, pelatih Al Nassr, usai laga klasik yang berakhir dengan kemenangan "Sang Dekan" berkat skor 2-1 dalam laga pekan kelima Liga Roshn Saudi.

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Sebelumnya, Postecoglou menegaskan usai pertandingan bahwa Al Ittihad hanya tampil impresif pada 15 menit pertama, seraya menuturkan bahwa Al Nassr adalah tim yang lebih baik dan lebih banyak menciptakan peluang setelah itu. Namun, pernyataan pelatih asal Australia tersebut mendapat balasan mencolok dari Wissing.

Ketika ditanya soal ucapan Postecoglou, pelatih Al Ittihad itu menjawab: "Saya ingin memastikan hal itu dulu, semua orang melihat apa yang kami lakukan, dan kami kurang beruntung dalam serangan balik yang kami ciptakan, serta apa yang kami lakukan di lapangan bisa dilihat oleh semua orang."

Wissing menambahkan bahwa Al Ittihad tidak hanya mempertahankan keunggulan, tetapi juga menghadapi tekanan Al Nassr melalui penyesuaian taktik yang jelas, seraya menjelaskan: "Kami mencoba menata tim melalui pergantian pemain, dan kami bermain dengan 5 pemain di lini belakang untuk mengurangi umpan silang."

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa timnya telah berkembang pesat sejak pertemuan melawan Al Qadsiah, terutama di sisi taktik dan mental, dengan mengatakan: "Pertandingan hari ini berbeda dengan pertandingan melawan Al Qadsiah, sejak laga itu kami berkembang pesat secara taktik dan mental, dan taktik, semangat, serta apa yang kami terapkan di atas lapangan yang saya saksikan adalah hal yang luar biasa."

Wissing menutup jawabannya dengan menegaskan bahwa Al Ittihad menampilkan periode terbaiknya pada awal pertandingan, seraya menuturkan bahwa timnya mampu mencetak lebih dari satu gol, dan ia berkata: "Pada 35 menit pertama kami bermain luar biasa, kami mencetak dua gol dan bisa mencetak lebih dari itu, lalu Al Nassr merampas satu gol dari kami di babak pertama."