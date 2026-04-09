Aktivitas yang gencar... Liverpool memburu penerus Mohamed Salah

Menjelang kepergian Mohamed Salah dari Liverpool pada akhir musim ini, "The Reds" bersiap memasuki fase transisi yang penting, di mana mereka berupaya membangun generasi baru yang mampu meneruskan estafet tim di tahun-tahun mendatang.

Bintang asal Mesir ini dianggap sebagai salah satu legenda terbesar The Reds, namun kepergiannya yang akan datang akan membuka peluang bagi darah baru, terutama di sisi sayap kanan dan kiri.

Dalam konteks ini, Liverpool telah mulai mencari calon pengganti Salah, dengan fokus pada talenta muda yang mampu menambah kegembiraan dan efektivitas.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", pemain asal Pantai Gading Bazoumana Touré (20 tahun), sayap tim Hoffenheim, menonjol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Salah.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Liverpool memantau pemain kidal ini secara rutin hampir setiap pekan, di mana pemandu bakat klub sering menghadiri pertandingannya, termasuk laga timnas Pantai Gading melawan Skotlandia (1-0) di Stadion Everton.

Nilai transfer yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta euro, angka yang dianggap relatif wajar dibandingkan dengan harga pasar saat ini.

Baca selengkapnya:

Florentino Pérez memburu "pembunuh Real Madrid"

Kesepakatan Menarik.. Apakah Mohamed Salah dan Van Dijk Akan Bersatu di Tim Baru?



Kontrak pemain tersebut dengan Hoffenheim berlaku hingga tahun 2029, dan tidak mengandung klausul penalti, yang berarti bahwa setiap transfer akan memerlukan negosiasi langsung dengan klub Jerman tersebut.

Minat terhadap Torri ini muncul sebagai bagian dari strategi Liverpool untuk memperkuat lini depan dengan pemain muda berbakat, sambil mengandalkan pemain seperti Florian Wirtz (22 tahun) untuk memimpin generasi baru secara teknis dan kreatif.