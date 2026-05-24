Aksi spektakuler di Portugal: tim divisi dua menjuarai final piala melawan Sporting CP

SCU Torreense berhasil menciptakan kejutan besar di final Piala Portugal. Tim yang menduduki peringkat ketiga di divisi kedua Portugal ini secara mengejutkan mengalahkan Sporting CP dengan skor 1-2, sehingga menggagalkan upaya tim peringkat kedua Liga Portugal itu untuk meraih gelar juara piala.

Sporting finis di posisi kedua di liga utama Portugal dan lolos ke Liga Champions. Minggu malam, mereka bertanding melawan Torreense di final Piala Portugal.

Tim divisi dua ini sudah unggul setelah empat menit. Tendangan sudut dari Javi Vázquez disundul oleh Léo Silva, yang kemudian diselesaikan dengan mudah oleh Kevin Zohi: 0-1.

Rui Borges tetap mempertahankan susunan pemainnya meskipun tertinggal. Sebelas pemain yang dipercayai pelatihnya membalas kepercayaan itu tak lama setelah babak kedua dimulai: Luis Suárez mencetak gol penyama kedudukan. Setelah Mohamed Ali Daidi gagal menghalau bola, Suárez berhasil menyarangkan bola ke sudut dekat dari posisi berputar.

Sporting berusaha mencari gol penyeimbang. Dengan penguasaan bola yang dominan dan tekanan di setengah lapangan Torreense, klub papan atas ini berusaha mengambil inisiatif, namun peluang besar tak kunjung datang. Sporting kesulitan menciptakan ancaman serius akibat pertahanan kompak Torreense.

Setelah waktu normal, final piala belum ditentukan dan tim divisi dua serta runner-up Liga Portugal ini harus menjalani perpanjangan waktu. Pada menit ke-110, Sporting mendapat pukulan telak. Maximiliano Araújo menyebabkan penalti dan juga menerima kartu merah atas pelanggarannya. Torreense pun mendapat kesempatan emas - dan memanfaatkannya dengan baik: 1-2.

