Itu adalah sebuah serangan balik bak di buku cerita, begitu indah sampai-sampai Jose Mourinho ikut berlari ke kerumunan perayaan di dekat bendera sudut untuk memeluk joker-nya, Vinicius Junior. Sang pemain ikut membangun serangan dari tengah lapangan melintasi seluruh lapangan dan akhirnya mencetak gol untuk membawa Real Madrid unggul 2-0 atas Villarreal setelah menerima umpan dari Jude Bellingham (71').

Namun apa yang belakangan, setelah penurunan performa pemain Brasil itu, hanya satu gol pada musim ini dan kemudian duduk di bangku cadangan pada laga pertama setelah jeda internasional, sempat terasa seperti dongeng kecil, tak lama kemudian berubah dari sudut pandang Vini Jr., Mourinho, dan Real menjadi mimpi buruk.

Sebab ketika Bernabeu dan para pemain berbaju putih masih merayakan gol itu, wasit lapangan Isidro Diaz memeriksa gol tersebut beserta proses terjadinya di monitor di tepi lapangan - lalu mengacungkan kartu merah untuk Vinicius Junior.

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Apa yang dilakukan Vinicius Junior terhadap Nathan Saliba dalam serangan balik itu?

Jawabannya: Dalam duel lari di lini tengah, setelah pemain Brasil itu mengalirkan bola ke kiri kepada Bellingham, ia mendapatkan keuntungan penentu dalam duel sprint melawan Nathan Saliba dari Villarreal dengan sekali menarik rambut pemain Kanada itu dengan keras ke belakang. Akibatnya, Saliba kehilangan langkah sedemikian rupa sehingga ia tak bisa lagi mengikuti Vini.

Satu-satunya konsekuensi yang logis: gol Real dianulir dan kartu merah karena tindakan kasar atau perilaku tidak sportif untuk sang penyerang. Ia menanggapi pengusiran itu dengan reaksi keras, mula-mula benar-benar tak percaya, lalu marah. Antonio Rüdiger, dibantu Arda Güler, harus menahan rekan setimnya itu agar tidak terlalu melabrak wasit Diaz. "Saya minta maaf kepada tim saya dan para fans," tulis Vinicius kemudian di Instagram.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan para wasit, saya tidak mengerti kartu merah ini, tetapi yang terpenting adalah kemenangan," kata Aurelien Tchouameni. Pelatih Mourinho bahkan tidak menghadiri konferensi pers sebagai bentuk protes - tampaknya agar tidak berisiko terkena skorsing.

Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Real mempertahankan keunggulan hingga akhir laga dan tidak membiarkan juara bertahan Barcelona semakin menjauh di klasemen. Bahkan tanpa top skor Raphinha, Barca mengalahkan Getafe lewat gol-gol Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') dan Jules Kounde (73'). Dengan raihan maksimal 24 poin, tim asuhan Hansi Flick memimpin LaLiga dengan keunggulan lima poin atas Atletico Madrid (menang 2-1 di markas D. Alaves) dan enam poin atas Real Madrid.

Penentu kemenangan Real dan Mourinho adalah rekrutan baru Yan Diomande. Mantan pemain Leipzig itu mencetak gol pertamanya untuk Los Blancos setelah menerima umpan dari Fede Valverde (63'). Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu mengambil tempat Vinicius di susunan starter Mourinho.