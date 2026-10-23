Aksi mogok mendadak di Barcelona: Apakah mengancam El Clasico?

Beberapa jam sebelum salah satu laga paling dinanti musim ini, Barcelona menghadapi krisis ketenagakerjaan yang dampaknya meluas ke sejumlah ajang olahraga di dalam fasilitasnya, setelah upaya meredam aksi mogok yang diikuti sekitar 60 pekerja gagal dilakukan, sementara klub tetap bersikeras menggelar El Clasico melawan Real Madrid tanpa perubahan apa pun.

Seperti yang diberitakan surat kabar Catalunya, "Mundo Deportivo", Barcelona memastikan bahwa laga melawan Real Madrid yang dijadwalkan Minggu malam di Stadion "Camp Nou" dalam ajang Liga Spanyol akan tetap digelar secara normal meski ada aksi mogok yang diumumkan oleh sekelompok pekerja berkontrak tidak tetap selama akhir pekan.

Hal ini terjadi setelah negosiasi antara kedua pihak di pengadilan ketenagakerjaan Catalunya menemui jalan buntu, dan tidak tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan, yang berarti aksi mogok akan berlanjut sejak tengah malam hari Jumat ini hingga pukul enam pagi Senin mendatang.

Para pekerja yang terlibat dalam aksi ini bertujuan memprotes apa yang mereka anggap sebagai kemunduran kondisi kerja mereka, dan di antara tuntutan utama mereka adalah penyediaan jumlah pekerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan logistik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga di dalam fasilitas klub.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Menurut sumber dari Barcelona, klub menegaskan bahwa mereka memiliki kemampuan organisasi yang diperlukan untuk menangani keadaan darurat apa pun dan menjamin terselenggaranya pertandingan yang telah dijadwalkan, tanpa menggunakan praktik mengganti pekerja yang mogok secara melanggar hukum.

Dampak potensial dari aksi mogok ini tidak hanya terbatas pada El Clasico saja, melainkan juga mencakup beberapa laga lain dari tim-tim Barcelona selama akhir pekan, yang terdepan adalah pertandingan tim putri melawan Granada, Sabtu, dalam ajang Liga Spanyol Putri, di Stadion "Johan Cruyff".

Selain itu, tim bola tangan menjamu Rebi Cuenca, Jumat, dalam ajang Liga Spanyol bola tangan, di dalam gelanggang "Palau Blaugrana", sementara tim bola basket bertemu Casademont Zaragoza, Sabtu, dalam ajang Liga Spanyol bola basket, di gelanggang yang sama.